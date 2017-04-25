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25 Nisan Günlük Burç Yorumu

Türel'den Oba'ya dev tesis

Büyükşehir'in Alanya’da hasta ve hasta yakınlarının barınma ihtiyacını karşılamak için inşa edeceği Sosyal ve Kültürel Tesis, 27 Nisan Perşembe günü ihaleye çıkıyor

Türel'den Oba'ya dev tesis

Büyükşehir'in Alanya’da hasta ve hasta yakınlarının barınma ihtiyacını karşılamak için inşa edeceği Sosyal ve Kültürel Tesis, 27 Nisan Perşembe günü ihaleye çıkıyor

25 Nisan 2017 Salı 15:43
Türel'den Oba'ya dev tesis
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Haber: Alper KUTAY 

SOSYAL projeleri ile Türkiye’ye örnek olan Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’nın Oba Mahallesi’nde yapımı süren 300 yataklı Alanya Bölge Hastanesi’nin yanına 4 katlı, 24 odalı, 50 kişi kapasiteli çok amaçlı bir Sosyal ve Kültürel Tesis kazandırmaya hazırlanıyor. Şehir dışından Alanya’ya gelen veya kalacak yeri olmayan hasta yakınlarının ücretsiz konaklayacağı ve imkanlarından faydalanabileceği tesis, kalitesiyle otel konforunu aratmayacak. Yakınları Alanya’daki hastanelerde tedavi gören hasta yakınları bu tesis sayesinde hastane bahçelerinde ve banklarda gecelemekten kurtulacak. 27 Nisan Perşembe günü ihaleye çıkacak olan Sosyal ve Kültürel Tesis'te konaklayacak hasta yakınları için tüm detaylar düşünüldü.
BİR YILDA TAMAMLANACAK
Her biri 30'ar metrekare olan ikişer kişilik konforlu odalarda mutfak nişi, banyo, iki ayrı yatak, gardırop nişi, çekyat ve balkon bulunacak. Hasta yakınlarına hizmet verecek tesisin projesi kapsamında ayrıca resepsiyon, lobi, idari birimler, restoran, jimnastik salonu ve her katta mescit de olacağını söyleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, "Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Menderes Türel'in Alanya'ya kazandıracağı bu tesiste açık otopark, servis alanları, kentsel park alanı ve güvenliği ile hasta yakınlarının rahatı için tüm donanımlar yer alacak ve toplam bir yılda tamamlanacak" dedi.

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Son Güncelleme: 25.04.2017 15:51
Anahtar Kelimeler:
TürelAlanyaTesis
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