Topal: 'Sevgisizliği reddediyoruz'

OLDUKÇA yoğun katılımın olduğu programda konuşan ve İslam ile Kutlu Doğum Haftası hakkında bilgiler veren Alanya Müftüsü Mustafa Topal "Peygamber efendimizin doğduğu haftadayız ve miladi olarak kutluyoruz. Peygamber efendimizin dünyaya getirdiği sevgiyi paylaşmak için sizlerle bir araya geldik. Peygamberimizin getirdiği inanç sisteminde sevgiyi sadece Müslümanlarla değil, aynı coğrafyada yaşayan farklı dilden, dinden insanlarla paylaşmamız gerektiği belirtiliyor. Biz de sizlerle bu duyguyu paylaşmak istedik. Alanya’mızda bir çok ülkeden, değişik dinlerden insanlarla yaşıyoruz. Alanya’mız da bu duyguyu çok güzel bir şekilde yaşıyor. Biz bundan çok memnunuz, sizlerin de öyle olduğunu düşünüyoruz. Sizler bizlerin gönül elçisisiniz ve biz bundan mutluluk duyuyoruz. İslam, barış ve sevgi dinidir. İnsanlar arasında sevgiyi daimi kılmayı esas alır. Sevgisizlik adına ne varsa Müslümanlar olarak reddediyoruz" diye konuştu.

'DÜNYANIN EN GÜZEL ŞEHRİNDE BERABERİZ'

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de "Dünyanın en güzel şehrinde sizlerle bir arada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Biz Müslümanlar, Türkler, peygamberimizi anmaktan çok mutluyuz ve sizleri de burada ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Bu şehirde, bu ülkede, bu dünyada yapılan her şey insanların iyiliği ve mutluluğu içindir. Katılan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.