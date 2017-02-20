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THY GZP seferlerini 3'e çıkardı

Türk Hava Yolları (THY), 1 Mart itibariyle İstanbul-GZP-İstanbul uçuşlarını günde 3'e çıkarıyor

THY GZP seferlerini 3'e çıkardı

Türk Hava Yolları (THY), 1 Mart itibariyle İstanbul-GZP-İstanbul uçuşlarını günde 3'e çıkarıyor

20 Şubat 2017 Pazartesi 12:45
THY GZP seferlerini 3'e çıkardı
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THY, yaz tarifesi kapsamında Alanya uçuşlarını günde 3'e çıkarıyor. Yeni tarife 1 Mart itibariyle devreye girecek. 
Yeni tarifeye göre THY müşterileri, İstanbul'dan Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na (GZP) uçuş için hergün 10.40, 16.10 ve 22.40 uçaklarından birini tercih edebilecek. GZP'den İstanbul'a uçacak yolcular ise yine hergün 05.15, 13.10 ve 18.40 uçuşlarından birini tercih edebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
AlanyaGazipaşaSeferTürk Hava Yolları
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