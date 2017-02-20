THY GZP seferlerini 3'e çıkardı

THY, yaz tarifesi kapsamında Alanya uçuşlarını günde 3'e çıkarıyor. Yeni tarife 1 Mart itibariyle devreye girecek.

Yeni tarifeye göre THY müşterileri, İstanbul'dan Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na (GZP) uçuş için hergün 10.40, 16.10 ve 22.40 uçaklarından birini tercih edebilecek. GZP'den İstanbul'a uçacak yolcular ise yine hergün 05.15, 13.10 ve 18.40 uçuşlarından birini tercih edebilecek.