THY GZP seferlerini 3'e çıkardı

THY, yaz tarifesi kapsamında Alanya uçuşlarını günde 3'e çıkarıyor. Yeni tarife 1 Mart itibariyle devreye girecek.
Yeni tarifeye göre THY müşterileri, İstanbul'dan Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na (GZP) uçuş için hergün 10.40, 16.10 ve 22.40 uçaklarından birini tercih edebilecek. GZP'den İstanbul'a uçacak yolcular ise yine hergün 05.15, 13.10 ve 18.40 uçuşlarından birini tercih edebilecek.
THY, yaz tarifesi kapsamında Alanya uçuşlarını günde 3'e çıkarıyor. Yeni tarife 1 Mart itibariyle devreye girecek.