TGF Anadolu Bayram'da Alanya gündemi

GAZETE'NİN bu sayısında Alanya'dan bir haberin yanısıra TGF Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim'in turizm konulu bir köşe yazısı da yer aldı.

Dim'in köşe yazısı şöyle:

Turizmde sürdürülebilir kriz!