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Söbüçimen Şantiyesi yaylalara ilaç olacak

Alanya Belediyesi, merkezden 135 km uzaklıkta, Gündoğmuş hudutları içerisinde bulunan Söbüçimen (Eğrigöl) Yaylası civarında yeni bir şantiye kurdu. Alanya’nın 25 mahallesine ait yaylalara hizmet vermek için kurulan Eğrigöl Şantiyesi hizmete başladı

Söbüçimen Şantiyesi yaylalara ilaç olacak

Alanya Belediyesi, merkezden 135 km uzaklıkta, Gündoğmuş hudutları içerisinde bulunan Söbüçimen (Eğrigöl) Yaylası civarında yeni bir şantiye kurdu. Alanya’nın 25 mahallesine ait yaylalara hizmet vermek için kurulan Eğrigöl Şantiyesi hizmete başladı

24 Temmuz 2017 Pazartesi 14:46
Söbüçimen Şantiyesi yaylalara ilaç olacak
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Haber:Alper KUTAY

BATI bölgesinin 25 mahallesine ait yaylalarda yolların bakım, onarım, yol açma ve genişletme, altyapı ve asfalt çalışmaları ile yaylaların sosyal donatı alanlarında ve çevre düzeni ile ilgili plan ve proje uygulamaları için Güzelbağ Yaylası Eğrigöl’ün girişine kurulan şantiye faaliyetlerine başladı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, göreve geldiği günden bu yana kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlara daha iyi hizmet götürebilmek için daha önce Gökbel ve Sarımut’a şantiyeler kurdurmuştu. Başkan Yücel’in talimatıyla batı bölgesinin yaylalarına da daha iyi hizmet götürebilmek için Eğrigöl’e de tam kapsamlı bir şantiye kuruldu.
İŞ MAKİNELERİ ÇALIŞMAYA BAŞLADI
Böylece yaylalara daha iyi hizmet verilmesi için Alanya Belediyesi’nin kırsal bölgelerde 3. şantiyesi de faaliyete geçmiş oldu. Şantiye ve bölgede yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Yücel, “Şantiyenin altyapısı yapılarak iki adet konteynırdan oluşan şantiye binası, bir adet lastikli, bir adet ekskavatör kepçe, bir adet 22 tonluk paletli kepçe, bir greyder, bir silindir, bir adet arazöz sulama aracı ile iki adet kamyon ve yeteri kadar personel görevlendirildi.
'YAYLA KÜLTÜRÜ DEVAM EDECEK'
İlk etapta bölgede bulunan 25 adet yaylanın altyapısı tamamlanarak 2017 yılı için Avsallar Yaylası’nda 2,5 km, Payallar Yaylası’nda 2,5 km, Güzelbağ Yaylası'nda 1 km asfalt olmak üzere toplam 6 kilometrelik asfalt yapım işi programa alındı" dedi. Yaz mevsimi boyunca bölge yaylalarına hizmet akışının devam edeceğini belirten Başkan Yücel, “Bölgede yaşayan vatandaşların yüzlerce yıldır sürdürdükleri yayla kültürünü en iyi şekilde yaşamaları için elimizden gelen ne varsa yapacağız" diye konuştu.

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Son Güncelleme: 24.07.2017 14:53
Anahtar Kelimeler:
söbüçimen şantiyesi yaylalara ilaç olacak
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