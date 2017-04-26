Sırp yıldız Alanya'da

3 gün sürecek çekimlere dün ilk olarak Alanya'nın sembollerinden olan tarihi Kızılkule'de start veren Kokiç, bugün ve yarın Alanya'nın çeşitli noktalarında çekimlerine devam edecek. Çekimler öncesi açıklamalarda bulunan Kokiç, daha önce Alanya'ya gelme fırsatı bulduğunu belirtti. Tekrar gelmesinde yardımı olan ALTAV yetkililerine teşekkür eden Kokiç, "Alanya'yı çok seviyorum. Harika bir şehir. Bugün yine burada olmaktan dolayı çok mutluyum. 3 gün boyunca yeni klibimiz için çalışmalar yürüteceğiz" diye konuştu. Kokiç gibi pop müzik sanatçısı olan ve Kokiç ile aynı klipte yer alacak olan Pedja Jovanovic de "Ana ile 15 yıllık bir dostluğumuz var. Daha önce de ortak projelerde yer almıştık. Alanya'da tekrar bir arada olup, klip çekeceğiz. Bu büyük bir mutluluk benim için" dedi.