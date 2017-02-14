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Sınav öncesi moral buldular

Alanya’da Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı’na (LYS) girecek 12. sınıf öğrencilerine moral, motivasyon ve taktik sağlamak amacıyla söyleşi düzenlendi

Sınav öncesi moral buldular

Alanya’da Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı’na (LYS) girecek 12. sınıf öğrencilerine moral, motivasyon ve taktik sağlamak amacıyla söyleşi düzenlendi

14 Şubat 2017 Salı 21:28
Sınav öncesi moral buldular
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Yasin ARAZ 

HÜSEYİN Girenes Fen Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen söyleşiye Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, okul müdürleri, öğretmenler ile YGS ve LYS’ye girecek 12. sınıf öğrencileri katıldı.
Söyleşide Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, öğrencilerin sınav sistemi, YGS ve LYS’ye yönelik sorularını cevaplandırdı. Kapılarının her zaman açık olduğunu söyleyen Er, sınavlarda öğrencilere başarı diledi.
‘BAŞARILARINIZLA İFTİHAR EDECEĞİZ’
Öğrencilerden beklentilerinin çok yüksek olduğunu, onlara çok güvendiğini kaydeden Er "Sizler bizim geleceğimizsiniz, bu ülkenin zeki, çalışkan ve de başarılı insanlara ihtiyacı var. Hepiniz inanıyorum ki çok iyi yerlere gelecek ve aydınlık bir geleceğin inşasında önemli görevler alacaksınız. Bizler de sizlerin başarılarıyla iftihar edeceğiz” dedi.
‘ALANYA’YI İYİ TEMSİL EDİN’
Alanya’dan başarılı bilim insanlarının çıkmasının kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Er "Her türlü sorununuzda yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim. Sizlerden tek isteğimiz gittiğiniz yerlerde Alanya’mızın, okulumuzun adına yaraşır insanlar ve vatana, millete hayırlı bireyler olmanızdır” diye konuştu.
MÜDÜR ER TEŞEKKÜR ETTİ 
Hüseyin Girenes Fen Lisesi’nin başarılarıyla gururlandığını sözlerine ekleyen Er "Başarı bir ekip işidir. Birlik ve beraberlik içinde, özveriyle çalışılırsa başarı kendiliğinden gelecektir. Görüyorum ki Hüseyin Girenes Fen Lisesi çıtayı her yıl daha da yukarılara çekiyor. Bunun tesadüfi olmadığını, ciddi ve özenli bir çalışmanın ürünü olduğunu biliyorum. Okul olarak Alanya’mızı başarıyla temsil ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Okulumuz sadece Antalya’da değil Türkiye’de adı anılan başarılı bir okul olma yolunda emin adımlarla yürüyor. Herkes tarafından tercih edilen okulun başarı çıtasını sürekli yukarıya çeken okul idaresine, öğretmenlerine ve tüm çalışanlar ile her zaman okulun yanında olan okul hayırseveri Hüseyin Girenes’e teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. 

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Anahtar Kelimeler:
Yükseköğretime Geçiş SınavıLisans Yerleştirme Sınavı
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