SGK Alanya'dan çağrı: Son 3 gün!

SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK) Alanya Müdürü Muharrem Kaya, '7020 Sayılı Borçların Yeniden Yapılandırılması Kanunu' gereğince müracaatların 30 Haziran Cuma günü mesai bitiminde sona ereceğini hatırlattı. Kaya, kamu kuruluşlarına borcu olan vatandaşlara şu çağrıyı yaptı:

"Bu itibarla SGK ve Vergi Daireleri ile belediye gibi kamu kuruluşlarına borcu olan tüm Alanyalı hemşerilerimizin ilgili kamu kuruluşlarına 30 Haziran Cuma günü mesai bitimine kadar müracaat ederek, sağlanan kolaylıktan yararlanmaları menfaatlerine olacaktır. Bu konuda daha detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler mutlaka ilgili kurumlara giderek bilgi sahibi olabilirler. Bu son fırsat olabilir. Burada önemli olan yapılandırma müracaatının yapılması. İlk ödeme tarihi 31 Ağustos. Ödeme imkanı bulamayanlar için son ödeme tarihi 30 Ekim. Bu da 4 ay sonra demek ve bu arada imkanlar düzelebilir ancak müracaat edilmişse istifade sağlanabilir. Bu arada müracaat etmek demek, illaki ödenecek anlamı taşımıyor. Müracaat için de herhangi bir ödeme istenmiyor. Bunun için mutlaka ve mutlaka SGK ve Vergi Dairesi ile belediye başta olmak üzere kamu kuruluşlarına borcu olan Alanyalı hemşerilerimizin müracaat etmelerini öneriyoruz. Bu kamu kuruluşları sizlere her konuda yardımcı olmak için teyakkuz halindedir."