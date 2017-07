Saadet Partisi'nden Sapadere yangını değerlendirmesi

Haber: Alper KUTAY

SAADET Partisi İlçe Başkanı Arif Gülşen, Başkan Yardımcısı Hüseyin Sarıca ve yönetim kurulu üyeleri, geçen Cuma günü yangın felaketi yaşayan Demirtaş Mahallesi'ne bağlı Sapadere Kanyonu'nu ziyaret etti. Bölgede yaşayan ve yangından mağdur olan vatandaşlara 'Geçmiş olsun' ziyareti gerçekleştirdiklerini söyleyen Hüseyin Sarıca, "Allah her türlü afetten ülkemizi korusun" dedi. Sapadere yangınında Gençlik Kolları Başkanı Besim Erdoğan'ın amcasının evinin de tamamen yandığını belirten Sarıca, "Sapadere Muhtarı, köy imamı ve bölge sakinleri ile yaptığımız görüşmede, yangının çıkış sebeplerinin başında ihmallerin, tedbirsizliklerin, aşırı sıcak havanın ve rüzgarın olduğunu müşahede ettik. Örneğin yangının çıkış noktası tamamen söndürülmeden ekiplerin başka bir yangın alanına sevk edildiğini üzülerek öğrendik" diye konuştu.

'TEK TESELLİ CAN KAYBI OLMAMASI'

Yangın söndürme ekibinin geç kaldığını, elektrik tellerinin ağaçlarla iç içe olduğunu iddia eden Sarıca, "Eskiden havanın aşırı sıcak olduğu zamanlarda yangın çıkma ihtimal yüksek olan bölgelerde yangın söndürme ekipleri hazır kıta beklermiş ama duyumlarımıza göre şimdi böyle bir ekip yokmuş. Ayrıca yanan alanın iddia edildiği gibi 1.000 hektar değil, en az 7.000 hektar olduğu bizzat bölge halkı tarafından belirtiliyor. Ayrıca yanan çam ağaçlarındaki kor halindeki kozalaklar patlayıp 150-200 metre öteye fırlamış, bu da yangının kısa sürede yayılmasına neden olmuş. Tek sevincimiz can kaybının olmaması" dedi.