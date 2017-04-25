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Rus medyası AGC'yi ziyaret ettiler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO), Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC), Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği'nin katkılarıyla Alanya'da düzenlenen 'Dünya Rus Medya Konferansı'na katılmak için ilçeye gelen Rusya ve Rus dili konuşan ülkelerden gelen medya sahipleri ile yöneticileri, AGC Center'ı ziyaret ettiler.

Rus medyası AGC'yi ziyaret ettiler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO), Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC), Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği'nin katkılarıyla Alanya'da düzenlenen 'Dünya Rus Medya Konferansı'na katılmak için ilçeye gelen Rusya ve Rus dili konuşan ülkelerden gelen medya sahipleri ile yöneticileri, AGC Center'ı ziyaret ettiler.

25 Nisan 2017 Salı 10:52
Rus medyası AGC'yi ziyaret ettiler
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ZİYARETTE Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve AGC Başkanı Mehmet Ali Dim ile cemiyetin yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. Ziyaretçilere Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği
Başkanı Ekaterina Gündüz ile Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin de  eşlik ettiler. Ziyarette önce konuşan AGC Başkanı Mehmet Ali Dim,  "Alanyada çok güçlü bir medya var. Dört günlük gazetemiz var. Bu gazeteler türkçe yayınlanıyor ve Akdeniz Bölgesi'nin en güçlü gazeteleri. 2 TV'miz var. çok sayıda haber sitesi var. Haftalık değişik dallarda çıkan gazetelerimiz var. Rus dilinde yayınlanan gazeteler, dergiler. Ayrıca rus çalışanlarımız var. Alanyada hareketli bir medya var. Bir o kadar da etkili. Alanya'nın sesini tüm dünyaya duyuruyor. AGC'nin 120 üyesi var. İçinde az sayıda da olsa yabancılar da var. Değişik zamanlarda Rusya Azerbaycan'a farklı yerelere gidiyoruz. Alanya'nın tanıtımına katkıda bulunuyoruz. Zaman zaman AGC ye yabancı gazeteciler geliyor. Onlarla bir araya geliyoruz. Rus uçağının düşürülmesi sonrası bu olayı manipüle edici tavır takınmadı.Çünkü medya halkı yönlendirdiği zaman olaylar çok farklı boyut kazandırabiliyor. O gün yaptığımız duyarlı yayıncılık sayesinde buhün beraber oturup çay içebiliyoruz. Onun için siz gelmeye devam edin. alanyadan mutlu olarak ayrılacaksınız. Alanya birkaç günde gezilebilecek bir şehir değil. Sizi daha uzun sürede Alanya'da ağırlamak isteriz. Alanya'da zorluk çekeceğinizi zannetmiyorum. Bu coğrafyada Balkanlardan Çin seddine kadar türkçe ve rusça konuşulur" dedi.
'AGC'YE GİTTİĞİMİZ İÇİN KISKANILDIK'
Dünya Rus Medya Konseyi Genel Başkanı Alexander Klein de, misafirperverliğiniz için teşekkür ederim. Meslektaşlarımız şu an başka programda fakat biz çıkarken bizim böyle bir programa gitmemizden dolayı kıskandılar. Biz de aslında koyu sohbet olacağı için geldik. Düşünce alışverişi için geldik. Sizin ve bizim sorularımız için geldik. Yuvarlak masada olmak bir konferansta olmaktan daha faydalı" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
RusMedyaAGCZiyaret
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