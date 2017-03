Rus başkonsolostan 'Alanya' çıkarması

Yasin ARAZ

GEÇTİĞİMİZ ay Rusya'nın Antalya Başkonsolosu olarak atanan Oleg Rogoza, kendisini ilk ziyarete giden Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu'nun özel daveti üzerine dün Alanya'ya gelerek bir dizi temaslarda bulundu. İlk olarak Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i makamında ziyaret eden Rogoza, Alanya’da yaşayan Rusların oldukça rahat ve huzurlu olduğunu belirtti. Ziyarette, Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolos Yardımcı Vyacheslav Mikhaylov, ALTSO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kamburoğlu ve Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekaterina Gündüz de yer aldı. Rogoza "Alanya Mahmutlar’da yaşayan Rus vatandaşlarımız ile bir araya geldim. Alanya’da yaşamaktan son derece mutlular" dedi.

'RUSLAR ALANYA BELEDİYESİ'NDEN MEMNUN'

Alanya’yı çok temiz ve huzurlu bulduğunu belirten Başkonsolos Rogoza, "Alanya gerçekten yaşanılacak bir şehir. Burada tatil yapan ve yerleşik yaşayan vatandaşlarımız özellikle Alanya Belediyesi’nin hizmetleri ve faaliyetlerinden memnun olduklarını belirtiyorlar. Rus vatandaşlarımızın bu memnuniyeti bizleri de mutlu ediyor. Misafirperverliği ve ilgisi için Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e teşekkür ediyorum" dedi. Ziyaretin ardından Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Başkonsolos Oleg Rogoza’ya ipek kozasından yapılan çiçek tablosu takdim etti.

ALTSO BAŞKANI ŞAHİN'E ZİYARET

Belediye ziyaretinin ardından Rogoza, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin’e ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette ekonomik gelişmeler başta olmak üzere, ikili işbirliği konuları da görüşüldü. Başkan Şahin, ilişkilerin gelişmesinin her iki ülkenin çıkarları bakımından büyük önem taşıdığını söyledi. Şahin ayrıca çok sayıda Rus vatandaşı ile Alanya'da huzur içinde yaşadıklarına dikkat çekti.

'HALKLARIMIZ KARDEŞTİR'

Rusya Federasyonu ile Türkiye arasında devletler düzeyinde geçtiğimiz dönemde bazı sıkıntıların yaşandığını ama bu sorunların artık tamamen çözüme kavuştuğuna dikkat çeken Başkan Şahin "Zaten halklarımız arasında tarihsel bir bağ ve dostluk var. Devletlerimiz arasında bazı sorunlar yaşandı. Bu sorunların tatlıya bağlanması bizleri mutlu etti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in el sıkışmaları yeni bir başlangıç oldu. Bu arada Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’u da Alanya’mızda ağırladık. Bundan da büyük mutluluk yaşadık" dedi.

'ELİMİZDEN GELEN ÇABAYI GÖSTERDİK'

İki ülke arasında yaşanan sıkıntılı süreçte ALTSO olarak ellerini taşın altına koyduklarına dikkat çeken Başkan Şahin "ALTSO Yönetimi olarak elimizden gelen çabayı göstererek, ülkelerimiz arasında yaşanan ilişkilerin normalleşmesine katkı sağlamak istedik. Alanya'mızda yaşayan Rus vatandaşlara yönelik çeşitli toplantılar düzenleyerek, onların burada huzur içerisinde yaşadığına vurgu yaptık. Şehrimizde yaşayan Rus uyruklu dostlarımız ile çok güzel ilişkilerimiz var. Onları burada görmekten çok memnunuz" dedi.

'KAPIMIZ HERKESE AÇIK'

ALTSO'ya kayıtlı çok sayıda Rus ortaklı şirket olduğuna da işaret eden Başkan Şahin, "Biz özellikle Rus uyruklu üyelerimize pozitif ayrımcılık gösteriyoruz. Onların sorunları bizim sorunumuz. Tarihten gelen bir dostluğumuz var. Çok benzer özelliklerimiz var. Kapımız tüm üyelerimize olduğu gibi onlara da daima açık. Bundan sonra da yabancı uyrukluların Alanya'mızda yatırım yapması için desteğimiz sürecek. Bürokratik alanda yabancı uyruklu dostlarımızın yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz" dedi.

'ALTSO KÖPRÜ OLMUŞ'

İki ülke arasında yaşanan sıkıntılı süreçte ALTSO’nun çok önemli projelere imza attığını dile getiren Rogoza, Başkan Şahin’e çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Başkonsolos Rogoza, "ALTSO, Rusya ile Alanya arasında köprü olmuş. Rus vatandaşlarımız Alanya’da çok rahat yaşıyorlar. Huzur ve güven içerisinde. Rus vatandaşlarımızın burada rahat bir şekilde yaşaması sayesinde de iki ülke arasındaki ilişkiler daha sağlam bir yapıya kavuşmuş oluyor" dedi. ALTSO’nun yaptığı çalışmalardan duyduğu memnuniyeti de dile getiren Başkonsolos Rogoza, Başkan Şahin’e de özel olarak teşekkür etti. Yapılan konuşmaların ardından Başkan Şahin, Başkonsolos Rogoza’ya ALTSO’yu ziyaretinin anısına Alanya’yı tanıtıcı ürünler, ipek böceği kozasından yapılmış tablo ve muz ürünlerinin yer aldığı muz sepeti hediye etti. Başkonsolos Rogoza da, Başkan Şahin’e ALTSO’nun Rus vatandaşlara yönelik yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

'ALTİD'İN BANA YAKLAŞIMI MEMNUN ETTİ'

Alanya turuna ALTİD ziyareti ile son veren Rogoza, ALTİD yönetimi ile bir araya geldi. Antalya'ya atanmasının ardından ilk ziyaretine gelenlerden birisinin ALTİD Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu olduğuna vurgu yapan Rogoza "Türkiye-Rusya'nın gerginlikten sıyrılıp, barış yolunda ilerlediği ve benim göreve geldiğim ilk dönemlerde ziyaretime Sayın Dahaoğlu geldi ve bana başarılar diledi. Bu beni çok memnun etti. Ben de onun ricası ve bu nazik hareketi sonrası Alanya'ya gelip görmek istedim. Ben en son Alanya'ya 7 yıl önce gelmiştim. Alanya gerçekten çok güzel bir şehir. Rus vatandaşlarımızın neden buraya sürekli tatile geldiğini ve buraya yerleştiğini Alanya'yı ilk görüşümde anlamıştım" dedi.

'BU GÜZELLİKLERE İHTİYACIMIZ VAR'

ALTİD Başkanı Burhan Sili de ziyaretten dolayı Rogoza'ya teşekkür ederek, kendilerini onurlandırdığını söyledi. Sili, "Sayın Rogoza Alanya'ya gelerek bizlere ayrı bir onur yaşattı. Rus misafirlerimiz burada her zaman barış ve huzur içerisinde yaşadılar ve yaşamaya devam ediyorlar. Aslında onlar misafir de sayılmazlar. En az bizler kadar Alanyalılar. Başkonsolosumuz gibi önemli isimlerin de Alanya'ya geliyor olması şehrimiz adına bir katma değer. Kendisi de Alanya ve Rus vatandaşların bütünleşmiş yapısını yerinde gördü. Turizm başta olmak üzere diğer iş kollarında da gelişimi sağlayabilmek adına ortak çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Umuyoruz ki her şey daha güzel olacak" diye konuştu. Programın sonunda Rogoza'ya plaket verildi.