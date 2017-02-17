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Refüjler renkleniyor

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından, Konaklı Mahallesi D-400 karayolu üzerinde peyzaj düzenleme çalışmaları başladı

Refüjler renkleniyor

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından, Konaklı Mahallesi D-400 karayolu üzerinde peyzaj düzenleme çalışmaları başladı

17 Şubat 2017 Cuma 22:55
Refüjler renkleniyor
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ALANYA Belediyesi yaklaşan yaz sezonu öncesi merkez ve mahallelerde peyzaj çalışmalarını hızlandırdı. Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, peyzaj çalışmaları kapsamında Konaklı Mahallesi D-400 karayolu kenarında bulunan yeşil alan ve orta refüjde ağaç, çalı ve mevsimlik bitki dikimi çalışmaları yaptı. Yeşile ve doğaya önem verdiklerini ve çalışmalarını bu doğrultuda yürüttüklerini belirten Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, “Kırsal ve Mahallelerde yeşillendirme çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Yaklaşan yaz sezonu öncesi bütün refüj ve yeşil alanlarda çalışma başlattık. Daha yeşil bir Alanya için merkez, mahalleler ve kırsalda ekiplerimiz çalışmalarını yürütüyor” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Belediyesi ParkBahçeler MüdürlüğüKarayolu
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