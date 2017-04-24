Otizmin kalbi Alanya’da attı

KANADA’DA 1995 yılında kurulan ANCA Vakfı’nın 2010 yılından beri her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği ANCA Dünya Otizm Festivali’nin (ANCA World Austism Festival) bir ayağı da Türkiye’de ilk kez Alanya’da düzenlendi. Dim Medya’nın medya sponsorluğunu üstelendiği festivale otizmle ilgili uzmanlar, aileler, otizmli çocuklar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. 21-23 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen festivalde, Türkiye, Danimarka, Azerbaycan, Fas ve Rusya’dan otizmle ilgili uzmanlar katılımcılara bilgi verdi.

‘ALANYA OTİZM DOSTU KENT’

Otizm Festivali’nin resmi programında konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya’nın iklimi, doğa koşulları, yürüyüş parkurları, bisiklet yolları, uzun sahil şeridi, engelsiz otelleriyle otizm dostu bir kent olduğunu söyledi. “Alanya Belediyesi olarak spor organizasyonlarımızda her yıl binlerce özel sporcumuzu ve ailesini ağırlıyoruz. Bunların yüzde 40’ını otizmli bireyler ve aileleri oluşturuyor” diyen Yücel, Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi’nde çocuk gelişimi, psikolog, el sanatları öğretmenleri, diyetisyen hizmetleri, spor programları ve sosyal aktivitelerle otizmli bireyler ve ailelerine destek olduklarını söyledi. Festivalin açılış töreninde Gazipaşa Kaymakamı ve Alanya Kaymakam Vekili Nurullah Kaya ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı da otizmle ilgili birer konuşma yaparak katılımcıları selamladılar.

ENGELSİZ KENT ALANYA ANLATILDI

Festivalin ilk gününde, ‘Danimarka’da otizm’, ‘Engelsiz Kent Alanya’, 'Azerbaycan’da otizm’ konularında sunumlar yapıldı. Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi Sorumlusu Psikolog Esra Yemez, “Engelsiz Kent Alanya” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Psikolog Yemez, Alanya Belediyesi’nin başta otizm olmak üzere tüm engel gruplarına yönelik yapmış olduğu çalışmaları aktardı. Alanya Belediyesi’nin, “Herkes İçin Alanya” sloganından hareket ederek yeni yapılacak tüm iş ve projelerde, engelli birey ve yakınlarına yönelik uygulamalar yaptığını hatırlatan Yemez, daha önceki çalışmaları da revize ederek tüm kent dokusunu engelsiz hale getirmek için gayret gösterildiğini belirtti. Psikolog Yemez, Alanya Belediyesi’nin Engelsiz Kent Yönetmeliği ve Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi’ndeki hizmetlerle ilgili de bilgi verdi. Festivalde bir de stant açan Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi, Alanya Belediyesi’nin engelsiz yaşamla ilgili yaptığı tüm hizmet ve yatırımları yurt içi ve yurt dışından gelen katılımcılara sundu. Konuşmaların ardından Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Danimarka Otizm Derneği Başkanı Heidi Thamestrup’a teşekkür plaketi takdim etti. Engelsiz Kent Alanya sunumuyla büyük takdir toplayan Yemez’in plaketini ise Heidi Thamestrup verdi.

BÜYÜK ÖDÜL ALANYA'NIN

Festivalin 2. gününde Türkiye, Ukrayna, Fas ve Rusya’da otizm konuları ele alındı. Engelsiz Kent Alanya Projesi ve Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi hizmetleriyle daha önce pek çok ödüle layık görülen Alanya Belediyesi, otizmli bireylere desteğinden dolayı tekrar ödül aldı. Uluslararası ANCA 3. Bölge Dünya Otizm Festivali’nin organizasyonuna ve otizmli bireylere desteklerinden dolayı ANCA Vakfı ve Otisium Spor ve Yaşam Merkezi tarafından verilen ödülü, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel adına, Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel kabul etti. Başkan Yardımcısı Yüksel’e, Alanya Belediyesi’nin ödülünü, bowling dalında çeşitli dereceler yapan Alanyalı otizmli Ömer Kaya takdim etti.

OTİZM SPOR OYUNLARI YAPILDI

Festivalin son gününde Otizm Spor Oyunları Yarışı Alanya Belediyesi’nin ev sahipliği ile Atatürk Anıtı önünde yapıldı.

Bisiklet ve maraton yarışlarında Azerbaycan, Rusya, Ukrayna, Fas, Kazakistan ülkelerinden toplam 120 sporcu mücadele etti. Anadolu ve Ortadoğu İş Adamları Dostluk Derneği (AMEİFA) ana sponsorluğunda gerçekleştirilen yarış otizm farkındalığını arttırmak amacıyla gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Spor Kulüpleri Başkanlığı tarafından, bisiklet ve kısa maraton branşlarında düzenlenen yarış Atatürk Anıtı önünden start aldı. Sporcular, Ahmet Tokuş Bulvarı'ndan Büyük Otel önüne gittiler ve buradan geri dönerek Alanya İlçe Tarım Müdürlüğü önündeki finiş noktasına ulaştılar. Yarışa katılan tüm sporcular madalya ile ödüllendirildi.