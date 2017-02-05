BŞB'NİN tasarrufunda bulunan sahil büfeleri ve halk otobüsleri konusunda Başkan Türel'e seslenen Vatan Partisi İlçe Başkanı Hasan Faruk Kurtoğlu "Alanya ciddi ekonomik zorluklarla boğuşurken, bir de Büyükşehir Yasası ile artık gün yüzüne çıkan uygulamaların kıskacı altına sokulmaya çalışılıyor. Sahil büfeleri ALTİD'e verilmeli, halk otobüslerinin satışı denetlenmeli, pek çok konuda Alanya halkının seçtiği Başkan Yücel'e danışılmalıdır" dedi.

'BİZ DİK DURUYORUZ'

ALANYA Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya, bugüne kadar illegal kişilere taksi devredilmesine izin vermediklerini belirterek, bundan sonra da müsaade etmeyeceklerini söyledi. Akkaya "İnsanların, çocukların güvenle seyahat etmesi gereken toplu taşımanın emin ellerde olması lazım. Toplu taşımada alım ve satım yetkisi BŞB'nin. BŞB, şartları daha katı belirlerse, araçlar işin ehli olmayanlara geçmemiş olur. Biz taksiler konusunda çok dikkatliyiz" dedi.

'SEKTÖR TASVİP ETMİYOR'

SKAL Alanya Başkanı Mehmet Nedanlı da "Sahille ilintisi olmayan hiç kimseye büfe verilmemeli. Öncelikle oteller, otel olmazsa bölgede konuşlu restoranlara verilebilir. Bu işle ilintili olmayan herhangi bir kimseye, para karşılığı büfenin tahsis edilmesini sektörde kimse tasvip etmiyor. Büfelerin geliri de Aytemiz Alanyaspor ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı yararına kullanılmalı, Alanya'nın geliştirilmesi için faaliyetlere harcanmalı diye düşünüyoruz" dedi.

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