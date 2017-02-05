banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Parçalı az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88390
ALTIN
144.996
DOLAR
3.6928
STERLIN
4.6171
EURO
3.9848
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
6 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
6 Şubat 2017 Alanya -...
Çocuklarda iştahsızlığa yol açan 5 etken
Çocuklarda iştahsızlığa yol açan 5...
04 Şubat 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
04 Şubat Günlük Burç Yorumu

Ortak ses

Yeni Alanya'nın gündeme taşıdığı halk otobüslerinin esrarengiz kişilere devri ve sahil büfelerinin ihaleyle kiralanması konularında Alanya adeta 'Tek yumruk' oldu

Ortak ses

Yeni Alanya'nın gündeme taşıdığı halk otobüslerinin esrarengiz kişilere devri ve sahil büfelerinin ihaleyle kiralanması konularında Alanya adeta 'Tek yumruk' oldu

05 Şubat 2017 Pazar 22:18
Ortak ses
banner404

BŞB'NİN tasarrufunda bulunan sahil büfeleri ve halk otobüsleri konusunda Başkan Türel'e seslenen Vatan Partisi İlçe Başkanı Hasan Faruk Kurtoğlu "Alanya ciddi ekonomik zorluklarla boğuşurken, bir de Büyükşehir Yasası ile artık gün yüzüne çıkan uygulamaların kıskacı altına sokulmaya çalışılıyor. Sahil büfeleri ALTİD'e verilmeli, halk otobüslerinin satışı denetlenmeli, pek çok konuda Alanya halkının seçtiği Başkan Yücel'e danışılmalıdır" dedi.

'BİZ DİK DURUYORUZ'

ALANYA Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya, bugüne kadar illegal kişilere taksi devredilmesine izin vermediklerini belirterek, bundan sonra da müsaade etmeyeceklerini söyledi. Akkaya "İnsanların, çocukların güvenle seyahat etmesi gereken toplu taşımanın emin ellerde olması lazım. Toplu taşımada alım ve satım yetkisi BŞB'nin. BŞB, şartları daha katı belirlerse, araçlar işin ehli olmayanlara geçmemiş olur. Biz taksiler konusunda çok dikkatliyiz" dedi. 

'SEKTÖR TASVİP ETMİYOR'

SKAL Alanya Başkanı Mehmet Nedanlı da "Sahille ilintisi olmayan hiç kimseye büfe verilmemeli. Öncelikle oteller, otel olmazsa bölgede konuşlu restoranlara verilebilir. Bu işle ilintili olmayan herhangi bir kimseye, para karşılığı büfenin tahsis edilmesini sektörde kimse tasvip etmiyor. Büfelerin geliri de Aytemiz Alanyaspor ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı yararına kullanılmalı, Alanya'nın geliştirilmesi için faaliyetlere harcanmalı diye düşünüyoruz" dedi.

İLGİLİ HABERLER

'Alanya ile uğraşmayı bırakın'

banner355
Son Güncelleme: 05.02.2017 22:23
Anahtar Kelimeler:
BüfelerEsrarengiz KişilerHalk OtobüsleriAlanyaYENİ Alanya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zabıta pazara indi
Zabıta pazara indi
Alanya'daki viraj ölüme davet çıkarıyor
Alanya'daki viraj ölüme davet çıkarıyor
'Ekmek yedirmem'
'Ekmek yedirmem'

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals