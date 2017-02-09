Öğrencilere doğa sevgisi aşılandı

BARIŞ Manço Okulları öğrencileri, ‘Çocuklarımız çiçeklerimiz, bir çocuk bir çiçek’ etkinliği kapsamında doğa sevgisi ve çevre bilinci kazanımı sağlamak amacıyla çiçek tohumlarını toprakla buluşturdu. Etkinlikte yüzlerce çiçeği okul bahçesindeki kendilerine ait saksılara diken öğrenciler renkli görüntüler oluşturdu. Öğrenciler, öğretmenleriyle beraber eğitim-öğretim yılının bitimine kadar diktikleri çiçeklerin sulama ve bakımını yaparak büyümesini sağlayacak.

'ÖĞRENCİLER ÇOK HEYECANLI'

Düzenlenen etkinliğe ilişkin açıklamada bulunan Barış Manço Okulları Müdürü Ahmet Ünal, öğrencilere doğa sevgisini ve çevre bilinci mutlu bir şekilde aşıladıklarını söyledi. Ünal "Çocuklarımız, çiçeklerimiz, bir çocuk, bir çiçek etkinliği kapsamında çocuklarımızın her biri doğa sevgisini aşılamak için, tohumdan çiçek ektiler. Bütün öğrencilerimizin süreç içerisinde birer tane çiçeği olacak ve çiçeklerin sulanması ve bakımını üstlenen çocuklarımız, doğayla iç içe yaşamasını da daha iyi anlayacaklar. Doğa sevgisi insana mutluluk ve huzur getirir. Bu etkinliği 5. sınıflarımızla başlattık ve süreç içerisinde okuldaki her öğrencimizin bir çiçeği olacak. Öğrenciler büyük bir heyecanla bu işe başladılar. Bizim için önemli olan çocuklarımızın doğayla mutlu bir şekilde yaşaması" dedi.