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Muhtar Ahmet Top, Alanya Belediyesi'ne teşekkür etti

Mahmutlar Mahallesi Muhtarı Ahmet Top, mahallesindeki asfalt çalışmaları için Alanya Belediyesi'ne teşekkür etti

Muhtar Ahmet Top, Alanya Belediyesi'ne teşekkür etti

Mahmutlar Mahallesi Muhtarı Ahmet Top, mahallesindeki asfalt çalışmaları için Alanya Belediyesi'ne teşekkür etti

04 Temmuz 2017 Salı 10:23
Muhtar Ahmet Top, Alanya Belediyesi'ne teşekkür etti
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MUHTAR  Ahmet Top : "Vatan Caddesi ve  Mehmet Çakır Caddesi'nden Atatürk Caddesi'ne kadar Alanya Belediyesi'nin yürüttüğü yol ve kaldırım çalışmaları tamamlandı. Geriye Mehmet Çakır ve Şükrü Top caddeleri kaldı.
Zafer, Dörtyol, Namık Kemal caddelerinden Atatürk Caddesi'ne kadar olan alanın da parkeleri yenilenmeli. Kalan caddelerdeki çalışmalar da bir an önce bitmeli ve esnaf rahat nefes almalı. Bu caddelere dolmuş durakları ve banklar da konulmalı. Çalışmaları nedeniyle halkım adına Alanya Belediyesi'ne teşekkür ederim" dedi.

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AlanyaAHMET TOPMahmutlar
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