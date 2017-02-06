MAZ İnşaat: Bu bir iftira

AÇIKLAMA şu ifadelere yer verildi:

"MAZ İnşaat'ın muvazaalı hiçbir işlemi bulunmadığı gibi kendisinin taşeronu Kuzey Mir İnşaat'ın alacaklarından mal kaçırdığı iddiası, iftiradan ibaret. MAZ İnşaat'la hiçbir ilgisi bulunmayan İhsan İnşaat, Kuzey Mir İnşaat'ın borcu nedeniyle MAZ İnşaat'ın şantiyesine gelerek, MAZ İnşaat'ın faturalı mallarını haczetmiştir. Bu kapsamda MAZ İnşaat, Alanya 2. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2016/670 esas sayılı dosyasıyla dava açarak, hukuka aykırı olarak haczedilen malların üzerindeki haczin kaldırılması için yasal süreç başlatmıştır, yargılama

halihazırda devam ediyor. Ancak bu durum söz konusu haberde tamamen hatalı yansıtılmıştır. Şirketimiz 1997'den bu yana inşaat, konut alt ve üst yapı alanlarında hizmet veren, sektöründe önemli saygınlık ve tanınırlığa sahip, örnek bir firmadır."