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Mahmutlar'da asfalt dökme çalışmaları sürüyor

Mahmutlar Barbaros Caddesi’nde Ramazan Bayramı öncesi tamamlanan ilk kat asfalttan sonra şimdi de ikinci kat sıcak asfalt dökme çalışması başlatıldı

Mahmutlar'da asfalt dökme çalışmaları sürüyor

Mahmutlar Barbaros Caddesi’nde Ramazan Bayramı öncesi tamamlanan ilk kat asfalttan sonra şimdi de ikinci kat sıcak asfalt dökme çalışması başlatıldı

04 Temmuz 2017 Salı 16:57
Mahmutlar'da asfalt dökme çalışmaları sürüyor
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA'NIN coğrafik ve nüfus açısından en büyük yerleşim birimlerinin başında gelen Mahmutlar Mahallesi'ndeki Barbaros Caddesi’nde halkın isteği doğrultusunda parkelerin kaldırılarak yerine sıcak asfalt dökme çalışmalarının ikici etabı başladı. Gidiş geliş yaklaşık 9 km olan yolda parkeler söküldükten sonra ilk kat asfalt dökme çalışması Ramazan Bayramı’ndan önce tamamlanmıştı. Hafta sonu ikinci kat asfalt çalışmalarının başladığı yolda Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney incelemelerde bulundu. Güney, işi yapan firma yetkilisinden bilgi aldı.
'MAHMUTLAR'A HAYIRLI OLSUN'
Alanya Kırsal Alan Sorumlusu Arif Yeni ve Park Bahçeler Sorumlusu Serdar Akçer’den bölgede yapılacak peyzaj çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi alan Güney, yolun bir an önce trafiğe açılması için gereken özenin ve çalışmanın yapılmasını istedi. Güney, “Mahmutlar Mahallesi halkının talebi doğrultusunda Barbaros Caddesi’ndeki parkeleri kaldırdık ve yerine sıcak asfalt döktük. Bayramdan önce ilk etap çalışmaları tamamlanmıştı, şimdi de ikinci kat asfalt çalışması yapılıyor. Bir yandan da ekipler kırılan kaldırım parkelerini ve yağmur suyu giderlerini yapacak. Ayrıca, caddedeki otobüs durakları ve aydınlatmalar elden geçirilecek. Yol bir hafta içinde trafiğe açılacak. Mahmutlar’a hayırlı olsun" dedi.

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AlanyaMahmutlarAsfalt
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