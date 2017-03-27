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Mahmutlar'a Prestij geliyor

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Mahmutlar Mahallesi’nde 'Prestij Caddesi' olarak projelendirilen Atatürk Caddesi’nde inceleme yaptı.

Mahmutlar'a Prestij geliyor

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Mahmutlar Mahallesi’nde 'Prestij Caddesi' olarak projelendirilen Atatürk Caddesi’nde inceleme yaptı.

27 Mart 2017 Pazartesi 15:30
Mahmutlar'a Prestij geliyor
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Haber: Alper KUTAY 

MAHMUTLAR’IN ilk 'Prestij Caddesi' olarak yapımı devam eden Atatürk Caddesi’nde altyapı ve üstyapı düzenleme çalışmaları tamamlanarak kaldırım ve bisiklet yolunun inşaatına başlandı. İhale tarihinden hemen sonra çalışmaların başladığı Mahmutlar Atatürk Caddesi’nde incelemelerde bulunan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, Prestij Caddesi’nin 2017 yazında hizmete gireceğini söyledi. Mevlana Caddesi ile Şükrü Bağışlar Parkı arasında projelendirilen iki kilometre uzunluğundaki yağmur suyu drenaj hattı çalışması ve üstyapı düzenlemelerinin tamamlandığı Atatürk Caddesi’nde iki kilometre bisiklet yolu ile 35 bin metrekare parke taşı ve iki taraflı kaldırım yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
MahmutlarPrestijAlanya Belediye Başkanı
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