Mahmutlar'a Prestij geliyor

Haber: Alper KUTAY

MAHMUTLAR’IN ilk 'Prestij Caddesi' olarak yapımı devam eden Atatürk Caddesi’nde altyapı ve üstyapı düzenleme çalışmaları tamamlanarak kaldırım ve bisiklet yolunun inşaatına başlandı. İhale tarihinden hemen sonra çalışmaların başladığı Mahmutlar Atatürk Caddesi’nde incelemelerde bulunan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, Prestij Caddesi’nin 2017 yazında hizmete gireceğini söyledi. Mevlana Caddesi ile Şükrü Bağışlar Parkı arasında projelendirilen iki kilometre uzunluğundaki yağmur suyu drenaj hattı çalışması ve üstyapı düzenlemelerinin tamamlandığı Atatürk Caddesi’nde iki kilometre bisiklet yolu ile 35 bin metrekare parke taşı ve iki taraflı kaldırım yapılacak.