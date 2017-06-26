Lübnanlılar ikinci kez denizden geldi

LÜBNAN 'IN başkenti Beyrut'tan yola çıkan Bahama bandıralı Med Queen kruvaziyer gemisi Alanya Limanı'na demirledi. Lüks gemi Alanya'ya ağırlıklı Lübnanlı olmak üzere 155 turist getirdi. 151 mürettebatı bulunan gemiden inen turistler Alanya'nın tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Med Queen, Rodos Adası'na gitmek üzere saat 20.00'de Alanya'dan demir alacak.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.