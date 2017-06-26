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Lübnanlılar ikinci kez denizden geldi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan yola çıkan Bahama bandıralı Med Queen kruvaziyer gemisi Alanya Limanı'na  demirledi

Lübnanlılar ikinci kez denizden geldi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan yola çıkan Bahama bandıralı Med Queen kruvaziyer gemisi Alanya Limanı'na  demirledi

26 Haziran 2017 Pazartesi 13:31
Lübnanlılar ikinci kez denizden geldi
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LÜBNAN'IN başkenti Beyrut'tan yola çıkan Bahama bandıralı Med Queen kruvaziyer gemisi Alanya Limanı'na  demirledi. Lüks gemi Alanya'ya ağırlıklı Lübnanlı olmak üzere 155 turist getirdi. 151 mürettebatı bulunan gemiden inen turistler Alanya'nın tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Med Queen, Rodos Adası'na gitmek üzere saat 20.00'de Alanya'dan demir alacak.

                 

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LübnanAlanya
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