Kızılalan çöp yuvasına döndü

A.Naz YÜCEL

ALANYA'DA Kızılalan'a piknik yapmaya gelen vatandaşlar tarafından gelişi güzel atılan çöpler oksijen yuvasını bu hale getirdi. Son zamanlarda artan betonlaşmaya parelel olarak çevre kirliliğide artmaya başladı. Alanya'nın oksijen deposundan biri olan Kızılalan'a piknik yapmaya giden vatandaşları tarafından etrafa atılan çöpler çevre kirliliğine yol açtı.

MESİRE ALANI ÇÖP YUVASINA DÖNDÜ

Konu ile ilgili şikayetlerini dile getiren vatandaşlar, "Daha önce Kızılalan'da sık sık pikniğe, oksijen depolamaya gelirdik. Ama buralar son zamanlarda adeta çöp alanına döndü. Ormanlarımızı koruma anlamında herkesi duyarlı olmaya bekliyoruz. Buraya çöp atan ve buralara zarar veren kişiler hakkında işlemler yapılmalıdır"dedi.