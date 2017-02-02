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Kazaklar dernek kurdu

Alanya'da yaşayan Kazakistan vatandaşları, kurdukları dernek vasıtasıyla kültürlerini tanıtacaklar

Kazaklar dernek kurdu

Alanya'da yaşayan Kazakistan vatandaşları, kurdukları dernek vasıtasıyla kültürlerini tanıtacaklar

02 Şubat 2017 Perşembe 22:07
Kazaklar dernek kurdu
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ALANYA Kazakistan Dostluk Derneği kuruldu. Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir kafede gerçekleştirilen toplantıya Alanya ve Mahmutlar'da yaşayan Kazakistan vatandaşları katıldı. Toplantıda Mahmutlar Mahallesi Muhtarı Ahmet Top da yer aldı. Toplantıda dernek adına bir ofis kiralanması, Alanya'da düzenlenecek turizm festivalleri ve Noel Pazarı'nda stant kurulması, Kazakistan'ın yemekleriyle kıyafetlerinin tanıtılması ve Kazaklar arasında kaynaşmanın sağlanması konuları görüşüldü. 
Alanya Kazakistan Dostluk Derneği'nin başkanı henüz seçilmedi. Önümüzdeki günlerde derneğin ofisinde düzenlenecek geniş kapsamlı bir toplantıda bir başkanın seçileceği öğrenildi. Muhtar Top da, Mahmutlar Mahallesi'nde 40'a yakın milletten insanın yaşadığını, Kazakistan vatandaşlarının dernek kurmasının da güzel bir gelişme olduğunu söyledi.  
Derneğin geçici yönetim kurulu başkanı ve üyeleri şöyle: Nurkan Akhmetov (Geçici yönetim kurulu başkanı), Madina Akhmetova (Geçici başkan yardımcısı),
Samina Akyüz (Geçici muhasip üye), Aygül Dautbayeva (Geçici sekreter) ve Yerbol Baltabayev (Geçici üye).

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Anahtar Kelimeler:
AlanyaKazakistanKazaklar Dernek
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