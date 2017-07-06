Karagöz: 300 Alanyalı  'Adalet' için yürüyecek

Haber: Alper KUTAY
CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Teşkilatı Başkan Yardımcısı Avukat Mehmet Can Karagöz, CHP olarak 9 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek 'Adalet Yürüyüşü'ne tahmini 300 Alanyalı partili ve vatandaşla katılacaklarını anımsattı. Türkiye'de adalet isteyen tüm Alanyalıları İstanbul'a davet eden Karagöz, "9 Temmuz Pazar günü Adalet Yürüyüşü'nün İstanbul etabına ve Adalet Mitingi'ne katılmak isteyenleri 8 Temmuz Cumartesi günü saat 16.00'da parti binamızın önünden kaldırılacak 2 otobüsle İstanbul'a götüreceğiz. Şu ana dek bizimle İstanbul'a gitmek için yaklaşık 80 partili ve vatandaş ulaşarak isim yazdırdı. Özel araçlarıyla da aşağı yukarı 200-220 kişinin gideceği bilgisine ulaştık. Ülkesinde adaleti isteyen Alanyalılarla 9 Temmuz'da biz de İstanbul'da olacağız" dedi.
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