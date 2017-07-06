Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 31°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BIST
101003
ALTIN
142.918
DOLAR
3.6302
STERLIN
4.7033
EURO
4.1313
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Kalp, sıcağı sevmez!
Kalp, sıcağı sevmez!
SMA hastalığı nedir?
SMA hastalığı nedir?
Kanser ilacı! Ballı sarımsağın faydaları
Kanser ilacı! Ballı sarımsağın faydaları

Karagöz: 300 Alanyalı  'Adalet' için yürüyecek

CHP İlçe Teşkilatı'nın 9 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak Adalet Mitingi için 300 partili ve vatandaşla Cuma ve Cumartesi günü yola çıkacağı bildirildi

Karagöz: 300 Alanyalı  'Adalet' için yürüyecek

CHP İlçe Teşkilatı'nın 9 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak Adalet Mitingi için 300 partili ve vatandaşla Cuma ve Cumartesi günü yola çıkacağı bildirildi

06 Temmuz 2017 Perşembe 15:08
Karagöz: 300 Alanyalı  'Adalet' için yürüyecek
banner404

Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Teşkilatı Başkan Yardımcısı Avukat Mehmet Can Karagöz, CHP olarak 9 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek 'Adalet Yürüyüşü'ne tahmini 300 Alanyalı partili ve vatandaşla katılacaklarını anımsattı. Türkiye'de adalet isteyen tüm Alanyalıları İstanbul'a davet eden Karagöz, "9 Temmuz Pazar günü Adalet Yürüyüşü'nün İstanbul etabına ve Adalet Mitingi'ne katılmak isteyenleri 8 Temmuz Cumartesi günü saat 16.00'da parti binamızın önünden kaldırılacak 2 otobüsle İstanbul'a götüreceğiz. Şu ana dek bizimle İstanbul'a gitmek için yaklaşık 80 partili ve vatandaş ulaşarak isim yazdırdı. Özel araçlarıyla da aşağı yukarı 200-220 kişinin gideceği bilgisine ulaştık. Ülkesinde adaleti isteyen Alanyalılarla 9 Temmuz'da biz de İstanbul'da olacağız" dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 06.07.2017 15:16
Anahtar Kelimeler:
Adalet YürüyüşüAlanya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Saadet Partisi'nden Sapadere yangını değerlendirmesi
Saadet Partisi'nden Sapadere yangını değerlendirmesi
Alanya'da motor kazası: Öndeki araca çarpmamak için...
Alanya'da motor kazası: Öndeki araca çarpmamak için...
Alanya Mahmutlar'da trafik kazası
Alanya Mahmutlar'da trafik kazası

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals