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İş adamı Yalman Alanya'ya geliyor

Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi okulun ilk gününde ünlü işadamı Semih Yalman’ı ağırlıyor

İş adamı Yalman Alanya'ya geliyor

Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi okulun ilk gününde ünlü işadamı Semih Yalman’ı ağırlıyor

05 Eylül 2017 Salı 13:55
İş adamı Yalman Alanya'ya geliyor
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ÖĞRENCİLERİN akademik ve sosyal gelişiminin yanında, iş hayatında başarılı olmaları için kişisel gelişimlerine de oldukça önem veren AHEP Üniversitesi bu kez akademisyen, işadamı, algı ve hikaye stratejisti, besteci, yazar, yoga eğitmeni, yönetici ve yelkenci gibi birçok sıfatıyla adından sıkça söz ettiren Semih Yalman ile bir söyleşi düzenliyor. 
Yıllardır yaptığı işlerle oldukça başarılı anılan Yalman, öğrenciler ve Alanya halkıyla buluşmak için 11 Eylül Pazartesi günü saat 14.00’te AHEP Üniversitesi’nde olacak.

 

SEMİH YALMAN KİMDİR?
Harvard, Emerson ve Hacettepe üniversitelerinden mezun olan ve 3 dil konuşan Yalman, gençlerin hayallerini dinleyerek onlar ve hayalleri arasında köprü olan  dünyada tek ve ilk sosyal girişim platformu Dreams Talk’un kurucusudur. 
 Algı stratejisi kurgusu, gayrı maddi varlık yönetimi, marka değeri oluşumu ve soft power konularında birçok kuruma danışmanlık veren Yalman algı, marka, bireysel inovasyon ve hayal gücü gelişimi /yönetimi konularında Türkiye ve dünyada farklı üniversitelerde lisans ve lisansüstü seviyede dersler veren Yalman, aynı zamanda algı yönetimi danışmanlığı yapmaktadır. 
 2016 yılında çıkardığı 'Hayal Et Ki Ol' kitabıyla beraber 15 kitap ve 10 müzik albümü olan Yalman, aynı zamanda Campaign, Harvard Business Review dergilerinde köşe yazmaktadır.
 Gillette, P&G, Boyner, Doğuş, İnci, GE, TAİK gibi bir çok yerli ve yabancı kurumda üst düzey yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği yapan Yalman, Doğuş Müşteri Sistemleri ve Zubiz’ nun kurucularından olup, İstanbul Yat Kulübü, Oyunda Kal, Trafik Hayattır, Sanata Bi Yer, Bugün Günlerden Yarın, Yaşa Devam, Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası ve Do sosyal inisiyatiflerini başlatmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
Semih YalmanAHEPAlanyaAlanya Hamdullah Emin Paşa
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