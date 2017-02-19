İç pazar tanıtımı için Alanya tatili

ALANYA Turistik İşletmeciler Derneği’nin (ALTİD) 26-29 Ocak tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’ndaki (EMITT) tanıtım çalışması kapsamında gerçekleştirdiği 10 aileye tatil hediyesi etkinliği sonuçlandı. İç turizm pazarının son derece önemli olduğunu söyleyen Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve ALTİD Başkanı Burhan Sili, “Bölgemizin turizminin sürdürülebilirliği anlamında yüzde 20-25 oranında iç pazardan fayda sağlaması gerekiyor. Bu anlamda dünyanın en büyük 5. turizm fuarı olarak kabul edilen, 80 ülkeden destinasyon tanıtımlarının yapıldığı, birçok kuruluş ve beldenin katılımıyla düzenlenen turizm fuarı EMITT’de yer alıyoruz. Standımızda büyük ilgi gören Alanya tatili hediyesi etkinliğiyle aileleri Alanya’da misafir ediyoruz. Bu anlamda fuarda alınan başvuruların sonucunda 10 aileye Alanya tatili hediye ettik” dedi.

TALİHLİLERİN İSİM LİSTESİ

Her aileden 3 kişinin, toplamda 30 kişinin tatil yapabileceği etkinlikte kazanan talihlilerin isimleri şöyle: Nazım Ergen (Şoför), Reyhan Bostancı (Öğrenci), Cemil Ata (Memur), İlkay Özarlan (Öğrenci), Asuman Kemerbaş (Öğretmen), Bosco Valentina ve Aşkın Akgün (Öğrenci), Vasfiye Eğitmen (Finans çalışanı), Türkan Akalın (Emekli) ve Deniz İnanç (Muhasebeci). Yedek talihli listesi ise sırasıyla şu isimlerden oluştu: Cengiz Karakoç, Sefer Gökmen, Duygu Dilek, Nedret Namal, Nilgün Bıyıklı, Abdullah Günen, Şükran Sevinç, Abdullah Safton, Mehmet Ali Yaman ve Beyhan Öntaş.