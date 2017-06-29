Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 31°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100741
ALTIN
140.691
DOLAR
3.5154
STERLIN
4.5601
EURO
4.0063
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Her 4 kadından birinin sorunu!
Her 4 kadından birinin sorunu!
Yaz aylarında ayak şişmesini dikkate alın!
Yaz aylarında ayak şişmesini dikkate...
Tıbbi malzeme eczanelerden temin edilecek
Tıbbi malzeme eczanelerden temin edilecek

Hayalet şehre dönüştü! Kimse dışarı çıkmıyor

Mersin'de Ramazan ayının son günlerinde başlayan sıcaklıkların ardından, bugün Kuzey Afrika sıcaklıklarının da eklenmesiyle kent adeta 'hayalet şehir' haline döndü. Kent merkezi boşaldı. Dışarı çıkan çok az sayıda vatandaş ise ya üstü kapalı banklarda yada ağaçların gölgelerinin altında güneşten korundu. Bazı çocuklar ise denizlerde ve sulama kanallarında serinlemeye çalıştı

Hayalet şehre dönüştü! Kimse dışarı çıkmıyor

Mersin'de Ramazan ayının son günlerinde başlayan sıcaklıkların ardından, bugün Kuzey Afrika sıcaklıklarının da eklenmesiyle kent adeta 'hayalet şehir' haline döndü. Kent merkezi boşaldı. Dışarı çıkan çok az sayıda vatandaş ise ya üstü kapalı banklarda yada ağaçların gölgelerinin altında güneşten korundu. Bazı çocuklar ise denizlerde ve sulama kanallarında serinlemeye çalıştı

29 Haziran 2017 Perşembe 15:16
Hayalet şehre dönüştü! Kimse dışarı çıkmıyor
banner404

MERSİN'DE Ramazan ayının son günlerinde başlayan sıcaklıklar devam ederken, bugün Kuzey Afrika sıcaklıklarının da etkisini göstermesiyle kent adeta 'hayalet şehir' haline döndü. Kentin en işlek caddelerinden olan Atatürk ve Silifke caddelerinde çok az sayıda insan dışarıda görülürken, sahil ise bomboş kaldı. 
Meteorolojinin son verilerine göre Türkiye'de sıcaklıklar son zamanlarda normalin 6-7 derece üzerinde seyrediyor. Bugünden itibaren Türkiye genelinde önümüzdeki salı gününe kadar yüksek sıcaklıklar gözlenecek ve sıcaklıklar normal değerlerin 6-10 derece üzerinde olacak. Ayrıca yer yer sıcaklık rekorları kırılacak. Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava kütlesinin etkisinde kalacak olan kentler arasında olan Mersin'dede vatandaşlar adeta kent merkezini boşalttı. Kent merkezi 'hayalet kent' gibi olan Mersin'de çok az sayıda insan dışarıda görülebiliyor. Kentin en işlek caddelerinden olan Atatürk ve Silifke caddelerinde çok az sayıda insan dışarıda görülürken, sahil ise bomboş kaldı. Dışarıya çıkan çok az sayıda vatandaş ise ya üstü kapalı banklarda yada ağaçlarının gölgelerinin altında güneşten korundu.
Çocuklar denizde ve sulama kanallarında tehlikeye rağmen serinliyor
Bazı çocuklar ise Atatürk Parkında kayalıklardan denize tehlikeli bir şekilde atlayarak serinlemeye çalışıyor. Bazı çocuklar da 'tehlikeli ve yasak' olsana rağmen Devlet Su İşlerine ait sulama kanallarında serinliyor. Çocukları görenlerin yürekleri ağzına gelirken, çocuklar ise kimseye aldırış etmeden tehlikeli olmasına rağmen atlayışlarını sürdürüyor.
Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis ve Gaziantep için kuvvetli sıcak hava görüleceği bildirildi. Kuzey Afrika üzerinden gelecek sıcak hava dalgasıyla birlikte Adana’da 40-42, Mersin merkezde 37-38, Mut ilçesi ve çevresinde 44-46, Osmaniye’de 40, Hatay merkezde 42 ve doğu ilçelerinde yer yer 47, Kahramanmaraş’ta 40-41, Kilis ve Gaziantep il merkezlerinde 40-42 ve bazı ilçelerinde 44-45 derece olması tahmin ediliyor. Bugün Mersin kent merkezinde nemsiz termometreler 36 dereceyi gösterirken, nemle birlikte hissedilen sıcaklık 40 derecenin üzerinde seyrediyor.
Yetkililer, sıcak çarpmasına karşı vatandaşları uyarırken, özellikle saat 10.00 ile 16.00 arasında mecbur olmadıkça sokağa çıkılmaması gerektiğini belirttiler.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 29.06.2017 15:18
Anahtar Kelimeler:
Sıcak HavaMersin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da otomobil çarpan yaya ağır yaralandı
Alanya'da otomobil çarpan yaya ağır yaralandı
Alanya'da otomobil kaza yaptı: 1 ağır yaralı
Alanya'da otomobil kaza yaptı: 1 ağır yaralı
Alanya Belediye Başkanı Yücel encümende konuştu
Alanya Belediye Başkanı Yücel encümende konuştu

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals