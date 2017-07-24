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Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri bu yıl daha iddialı geçecek

656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Başpehlivanı İsmail Balaban, bu yıl 13'üncüsü düzenlenen geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde kol bağlayacak

Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri bu yıl daha iddialı geçecek

656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Başpehlivanı İsmail Balaban, bu yıl 13'üncüsü düzenlenen geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde kol bağlayacak

24 Temmuz 2017 Pazartesi 15:07
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29 TEMMUZ Cumartesi günü Serkan Kaya konseri ve çeşitli etkinliklerle start alacak olan Gökbel Güreşleri, 30 Temmuz Pazar günü pehlivanların mücadelesi ile devam edecek. Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen güreşler, bu yıl 13'üncü kez hayat bulacak. Yaklaşık 500 sporcunun katılacağı güreşlere tüm herkesi davet eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Gökbel Güreşlerini her geçen yıl büyüterek devam ettiriyoruz. Ata sporumuz olan yağlı güreşleri nesilden nesile aktarmak ve yaşatmak için çalışıyoruz. Bu yıl 500’e yakın güreşçi Gökbel Er Meydanı’nda kol bağlayacak. Tüm vatandaşlarımızı Serkan Kaya konserine ve Pazar günü yapılacak olan güreşlere bekliyoruz" dedi

"YİNE İDDİALIYIM" 
656. Tarihi Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde altın kemerin sahibi olan Antalyalı Başpehlivan İsmail Balaban da Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde er meydanında kol bağlayacak. Yıllardır Gökbel Yaylası’nda gerçekleşen güreşlerde bir çok kez er meydanına çıktığını belirten Başpehlivan İsmail Balaban, "Alanya Gökbel Yaylası’nda gerçekleşen güreşlere yıllardır katılıyorum. Gökbel güreşlerinde de birinciliğim oldu. İnşallah bu yılda Gökbel’in birincisi olmak için mücadele edeceğim. Gökbel için çok iddialıyım. Belediye Başkanımız Sayın Adem Murat Yücel’e ve yıllardır bu organizasyonda emeği bulunan Mehmet Boz’a teşekkür ederim" dedi.

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Son Güncelleme: 24.07.2017 17:58
Anahtar Kelimeler:
gökbel yağlı pehlivan güreşleri bu yıl daha iddialı geçecek
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