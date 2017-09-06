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Esnaf Şahin'i her zaman yanında görüyor

ALTSO Başkanı Şahin'in seçimden seçime değil her zaman yanlarında olduğunu söyleyen esnaf, "Bu yönü ile bile Şahin her zaman bir adım önde" yorumu yapıyor

Esnaf Şahin'i her zaman yanında görüyor

ALTSO Başkanı Şahin'in seçimden seçime değil her zaman yanlarında olduğunu söyleyen esnaf, "Bu yönü ile bile Şahin her zaman bir adım önde" yorumu yapıyor

06 Eylül 2017 Çarşamba 00:31
Esnaf Şahin'i her zaman yanında görüyor
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Haber: Alper KUTAY

2013'ÜN Haziran ayında girdiği seçimleri kazanarak 4 yıldır Alanya ticaretine yön veren Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ALTSO) başkanlığını sürdüren Mehmet Şahin, önümüzdeki aylarda yapılması beklenen ALTSO seçimlerine sıkı hazırlanıyor. Kurban Bayramı'nda yaklaşık 100 kişilik bir grupla Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen protokolün halkla bayramlaşma törenine katılarak adeta gövde gösterisi yapan Şahin, üyelerini de ziyaretlerine devam ediyor. Şahin'in sadece seçimden seçime değil her zaman esnafın ve halkın içinde olduğunu söyleyen çok sayıda Alanya esnafı ise bu dönem de Şahin'i destekleyeceklerini ifade ediyor. Şahin'in, hizmet musluğunun merkezi olan Ankara ile ilişkilerinin geride kalan 4 yılda olduğu gibi önümüzdeki 4 yılda da Alanya'ya pek çok artı getireceğine inandıklarını vurgulayan çok sayıda esnaf, "Şahin, seçimden seçime değil, her zaman esnafın içinde. Bu yönü bile geride kalan 4 yılda ticaret hayatına sunduğu artılardan önemli" yorumunda birleştiler.

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Anahtar Kelimeler:
ALTSO Başkanı ŞahinEsnaf
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