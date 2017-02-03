'Engelli yol kalmayacak'

ALANYA Belediyesi, Yeniköy Mahallesi’nde 7 yıldır engelli olarak yaşayan Mehmet Barcın’ın en büyük problemlerinden birisi olan yol sorununu çözdü. Evinin yolu bozuk olduğu için arabasını kullanamadığını belirten MS (EMES) hastası Mehmet Barcın, yol sorununu çözen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e teşekkür etti. Engelsiz Alanya ve sosyal hizmet projeleri ile ilklere imza atan Başkan Yücel, kırsal mahallelerdeki engelli vatandaşların da umudu olmaya devam ediyor. Günlük hayatında birçok zorluklar yaşayan engelli bireylerin başta ulaşım olmak üzere yaşadığı sıkıntıları çözüme kavuşturan Alanya Belediyesi, son olarak evinin yolu bozuk olduğu için ulaşımda zorluk yaşayan Mehmet Barcın’ın imdadına yetişti. Yeniköy Mahallesi’nde ikamet eden Mehmet Barcın, 7 yıl önce MS (EMES) hastalığı nedeniyle sol tarafının felç olduğunu ifade ederek, “7 yıldır engelli olarak yaşamımı sürdürüyorum. Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi’nin verdiği tüm hizmetlerden faydalanıyorum. Ancak evime kendi imkânlarımla gidip gelemiyordum. Şimdi Başkan Yücel sayesinde bu sorunum da çözüldü. Eskiden bizler böyle hizmetleri bilmezdik. Şimdi her yere hizmet götürülüyor. Adem Başkan'a teşekkür ediyorum" dedi.