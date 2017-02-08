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En güzel balkon ve bahçeye ödül

Alanya Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen, ‘En Güzel Balkon ve Bahçe Yarışması’yla ilgili hazırlıklar tamamlandı

En güzel balkon ve bahçeye ödül

Alanya Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen, ‘En Güzel Balkon ve Bahçe Yarışması’yla ilgili hazırlıklar tamamlandı

08 Şubat 2017 Çarşamba 22:08
En güzel balkon ve bahçeye ödül
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YARIŞMA için başvurular 20 Şubat’ta başlıyor. Yarışmaya katılacak vatandaşlar, 21 Nisan’a kadar başvurularını, Oba Mahallesi’ndeki Alanya Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü’ne şahsen ya da telefonla yapabilecekler. Yarışmayla ilgili kriterler belediyenin internet sayfası www.alanya.bel.tr’de vatandaşların bilgisine sunuldu. Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen En Güzel Balkon, En Güzel Bahçe Yarışması’nın amacının, çevreye duyarlılığı arttırmak olduğunu kaydeden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Başvurular 20 Şubat’ta başlıyor. Yarışma jürisi 2-5 Mayıs tarihleri arasında toplanarak vatandaşlar tarafından yapılan başvuruları değerlendirerek En Güzel Balkon ve En Güzel Bahçe’yi belirleyecek. Dereceye giren balkon ve bahçe sahipleri Belediyemiz tarafından çeşitli ödüllerle onure edilecektir” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya BelediyesiBalkonBahçeEn Güzel Balkon Ve Bahçe Yarışması’
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