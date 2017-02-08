En güzel balkon ve bahçeye ödül

YARIŞMA için başvurular 20 Şubat’ta başlıyor. Yarışmaya katılacak vatandaşlar, 21 Nisan’a kadar başvurularını, Oba Mahallesi’ndeki Alanya Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü’ne şahsen ya da telefonla yapabilecekler. Yarışmayla ilgili kriterler belediyenin internet sayfası www.alanya.bel.tr’de vatandaşların bilgisine sunuldu. Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen En Güzel Balkon, En Güzel Bahçe Yarışması’nın amacının, çevreye duyarlılığı arttırmak olduğunu kaydeden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Başvurular 20 Şubat’ta başlıyor. Yarışma jürisi 2-5 Mayıs tarihleri arasında toplanarak vatandaşlar tarafından yapılan başvuruları değerlendirerek En Güzel Balkon ve En Güzel Bahçe’yi belirleyecek. Dereceye giren balkon ve bahçe sahipleri Belediyemiz tarafından çeşitli ödüllerle onure edilecektir” dedi.