ALANYA Minibüsçüler, Otobüsçüler ve Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Doğan Bacak "İlçemizde Büyükşehir'e bağlı halk otobüslerinden, dışarıdan gelen, kim olduğu belli olmayan kişiler 8 otobüs alıyor. Bu otobüsleri satan kişilerin, bunu yapmaması gerekirdi. İllaki satmak istiyorsanız, ilçemizde çok sayıda zengin insan var, onlara satarsınız" şeklinde konuştu.

'SATIŞTAN VAZGEÇİN'

OTOBÜSLERİNİ satan kişilere seslenen Bacak "Oradan, buradan gelen insanlara bu otobüsleri satanlar aklını başına alacak. Satıştan vaz mı geçecekler, onlardan alıp Alanyalı insanlara mı satacaklar, burası beni bağlamıyor" dedi. Bacak şöyle devam etti: Odamız ve Alanya halkı, ulaşımda huzuru yakaladı. Bu huzuru hiç kimsenin bozmaya hakkı yok ve bozdurmam. Kesinlikle bunlara müsaade etmem.

'ONLARI ODAYA SOKMAM'

SATILAN 8 otobüsün yeni sahiplerini ben bu odaya ne sokarım, ne de bunlara işlem yaparım. Gelecekte de ben yollarda bunların başına bela olurum. Ben tam 15 yıldır oda başkanıyım. Benim olduğum yerde şimdiye kadar dışarıdan biri gelip de, esnafın ve halkın huzurunu bozamadı. Kimsenin buna gücü yetmedi. Bu saatten sonra da bu huzuru kesinlikle bozdurmam, bunlara ekmek yedirmem.

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Bacak da sert konuştu