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Dünya Otizm Festivali Alanya'da

Dünya üzerindeki otizmli bireyleri bir araya getiren ANCA Vakfı, 2010 yılından bu yana gerçekleştirdiği Otizm Festivali'nin üçüncü bölge programını AKM'de gerçekleştiriyor

Dünya Otizm Festivali Alanya'da

Dünya üzerindeki otizmli bireyleri bir araya getiren ANCA Vakfı, 2010 yılından bu yana gerçekleştirdiği Otizm Festivali'nin üçüncü bölge programını AKM'de gerçekleştiriyor

21 Nisan 2017 Cuma 21:22
Dünya Otizm Festivali Alanya'da
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2010 YILINDAN bu yana Kanada'da gerçekleştirilen Uluslararası Dünya Otizm Festivali'nin Alanya ayağı, Alanya Kültür Merkezi'nde (AKM) başladı. Programın açılışında konuşan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Ahmet Pınarbaşı, "Bu özel gecede özel çocuklarımızla birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. Güzel bir ekip, bu güzel çocuklarımızı bizlerle buluşturdular. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu çocuklar bizim çocuklarımız. Ben hayatta hep şuna inanıyorum, herkes bir şekilde sınanıyor. Kimisi kendisi kimisi kendi çocuğuyla. Parayla, açlıkla bir şeylerle sınanıyoruz. Bunlar üstesinden gelmemiz gereken konular. Buradan katılan herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
'MUTLU VE GURURLUYUZ'
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise, "Alanya Belediyesi olarak özel insanlarımız için hem teknik hem sosyal açıdan çalışıyoruz. Hem merkezde hem kırsalda durmadan çalışıyoruz. Alanya'da spor organizasyonlarıyla engelli bireylerimizi aileleriyle beraber ağırlıyoruz. Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi'mizde de çeşitli sosyal projelerle onları desteklemeye devam ediyoruz. Engelsiz kent Alanya sloganıyla çıktığımız bu yolda yıllardır Kanada'da gerçekleşen bu festivali gerçekleştirmenin haklı gururu içindeyiz. Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun destekleriyle Alanya'ya kazandırılmasından dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Katılan herkese de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
'KADERİNİ YENEN AİLELERSİNİZ'
Gazipaşa Kaymakamı ve Alanya Kaymakam Vekili Nurullah Kaya da, "Kaderiyle baş etmeyi başarabilen aileleri Alanya'da ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duruyoruz. Siz değerli misafirlerimizi karşılamak için diğer programlarımızı iptal edip size hoş geldiniz demek istedik. Safalar getirdiniz. İyi ki geldiniz, hepinize teşekkür ederiz" diye konuştu. Konuşmaların ardından İzmir Otizmli Orkestra Topluluğu (İZOT) tarafından mini bir konser veriliyor.

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Son Güncelleme: 21.04.2017 21:42
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DünyaOtizmli BireylerOtizmli
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