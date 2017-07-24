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Dim'den yayla çıkarması

Kadıyakası Yaylası'ndaki tarihi ilkokul binası yıkılmaz üzere ve restorasyon ile güzel bir köy müzesi olmaya aday. Dereköy-Taşatan bölgesindeki alabalık üretim çiftlikleri Türkiye'nin her yerine alabalık satıyor. Ve mutlaka Gedevet Pazarı'nı görmelisiniz

Dim'den yayla çıkarması

Kadıyakası Yaylası'ndaki tarihi ilkokul binası yıkılmaz üzere ve restorasyon ile güzel bir köy müzesi olmaya aday. Dereköy-Taşatan bölgesindeki alabalık üretim çiftlikleri Türkiye'nin her yerine alabalık satıyor. Ve mutlaka Gedevet Pazarı'nı görmelisiniz

24 Temmuz 2017 Pazartesi 14:33
Dim'den yayla çıkarması
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TÜRKİYE Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanya yaylalarındaki gözlemlerini ve yayla sakinlerinin taleplerini sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden aktardı.
ATAV: ÖRNEĞİ KAŞ'TA VAR
Kadıyakası Yaylası'nda bulunan tarihi Kadıyakası İlkokulu'nu yerinde inceleyen Dim, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e şu notu iletti: 
"45 yıllık tarihi ilkokul binası yıkılmak üzere. Burası restore edilerek güzel bir köy müzesi olabilir. Adem Murat Yücel başkana ithaf edeyim."
Bu twite yorum yapan Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Nizamettin Şen "Kaş'ta güzel bir örneği var" diyerek Başkan Yücel'e adres verdi. 
TÜRKİYE'NİN ALABALIK MERKEZİ: DERE-TAŞATAN
Antalya Büyükşehir Belediyesi (BŞB) Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney'le Alanya'nın Dereköy Mahallesi'nde bulunan Taşatan bölgesindeki alabalık üretim çiftliklerini de inceleyen Dim "Alanya'nın Dereköy-Taşatan bölgesindeki alabalık üretim çiftlikleri Türkiye'nin her yerine alabalık satar hale gelmiş de haberimiz yok" dedi. 
GEDEVET AHALİSİNİN İSTEĞİ VAR
Alanya'da 'Ağa Yaylası' olarak bilinen Gedevet Yaylası sakinlerinin de bir isteği var. Dim, bu isteği "Gedevet Yaylası'nda ahalinin Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'den tek isteği var; sıcak asfaltın şehre kadar uzatılması. Elçiye zeval olmaz!" sözleriyle aktardı. Ayrıca Gedevet Yaylası'nda her hafta pazar günleri kurulan pazar pazarı da şehirde yaşayanları kıskandıracak türden. Dim'in bu çekici pazara ilişkin notu "Gedevet Yaylası'nda kurulan pazar pazarında hem fiyatlar çok daha ucuz, hem de ürünler organik ve taze. Yaylacılar şanslı" şeklinde oldu. 
GÖKBEL YAYLASI'NDA BULUŞTULAR 
Dim, Kadıyakası İlkokulu ve Gedevet sakinlerinin asfalt taleplerini ilettiği Başkan Yücel'le Gökbel Yaylası'nda karşılaştı. Antalya BŞB Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney ile birlikte Gökbel'e giden Dim, burada Yücel ve kurmaylarıyla uzun süre sohbet etti. Dim ve Güney, Yücel'in Gökbel'deki sofrasına da konuk oldular.
BŞB'NİN ASFALT KARARLILIĞI
Antalya BŞB ve Alanya Belediyesi'nin yaylalardaki rekabeti de tabelalardan görülebiliyor. Dim'in bu konudaki notu "Alanya'nın yayla ve köylerini birbirine bağlayan yollarda Antalya BŞB ve Alanya Belediyesi'nin asfalt rekabeti tabelalara böyle yansıyor. Halk kazanıyor" şeklinde oldu. Hüseyin Güney'le Antalya BŞB'nin Taşatan'daki asfalt çalışmalarını da inceleyen Dim, "Antalya BŞB asfaltsız köy ve yayla bağlantı yolu bırakmamaya kararlı. Taşatan yolunda hummalı çalışma var" dedi. 

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Son Güncelleme: 24.07.2017 15:15
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali DimAlanyaYAYLA
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