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Dim Barajı Sulaması 2. Kısım ihalesinin tarihi belirlendi

Alanya Dim Barajı Sulaması, 2.Kısım yapım işinin ihale tarihi belirlendi

Dim Barajı Sulaması 2. Kısım ihalesinin tarihi belirlendi

Alanya Dim Barajı Sulaması, 2.Kısım yapım işinin ihale tarihi belirlendi

05 Temmuz 2017 Çarşamba 15:24
Dim Barajı Sulaması 2. Kısım ihalesinin tarihi belirlendi
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ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu‘nun takibiyle Dim Barajı Sulaması, 2.Kısım yapım işi ihalesi 10.08.2017 olarak belirlenirken, malzeme alım 1.kısım ihale tarihi 15.08.2017 olarak belirlendi. Proje kapsamında Dim barajından alınacak su ile toplam 36 bin 500 dekar tarım arazisi sulanacak.

Gerçekleşecek olan ihale ile ilgili açıklama yapan, AK Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, “Gerçekleşecek ihale ile Alanya’nın tarımsal sulama ihtiyacı önemli ölçüde karşılanacak. DSİ, 13. Bölge Müdürlüğünün çalışmaları ile Alanya’mız önemli bir sorununu daha hızlı bir şekilde çözüyor. Alanya, hak ettiği hizmetleri Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun destekleriyle, hızlı bir şekilde çözerek almaya devam ediyor” dedi.

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