Dikkat! Alanya'da elektrik kesintisi

ELEKTRİK kesintisinin uygulanacağı İlçe ve mahalleler şu şekilde;
Muratpaşa: 09.00-19.00 Cumhuriyet Mahallesi Eski Sanayi Sitesi
Alanya: 09.00-13.00 Tosmur Mahallesi, Kerimcik Caddesi, İsmail Özdemir Caddesi, Karahacı Sokak
Demre: 09.00-17.00 Köşkerler Mahallesi
Elmalı: 08.30-17.00 Çukurelma Mahallesi Gölova bölgesi
Kemer: 09.00-16.00 Ahmet Çavuşoğlu Caddesi ve Atatürk Bulvarı 495, 489, 491, 495 Sokakları
Korkuteli: 08.30-17.00 Yeşilyayla ve Yazır Mahalleleri
Kumluca: 09.00-16.00 Hacıveliler Mahallesi Çaydağıllığı Mevkii
Gazipaşa: 09.00-16.00 Yeniköy ve Ilıca Mahalleleri