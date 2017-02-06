Dikkat! Alanya'da elektrik kesintisi

ELEKTRİK kesintisinin uygulanacağı İlçe ve mahalleler şu şekilde;

Muratpaşa: 09.00-19.00 Cumhuriyet Mahallesi Eski Sanayi Sitesi

Alanya: 09.00-13.00 Tosmur Mahallesi, Kerimcik Caddesi, İsmail Özdemir Caddesi, Karahacı Sokak

Demre: 09.00-17.00 Köşkerler Mahallesi

Elmalı: 08.30-17.00 Çukurelma Mahallesi Gölova bölgesi

Kemer: 09.00-16.00 Ahmet Çavuşoğlu Caddesi ve Atatürk Bulvarı 495, 489, 491, 495 Sokakları

Korkuteli: 08.30-17.00 Yeşilyayla ve Yazır Mahalleleri

Kumluca: 09.00-16.00 Hacıveliler Mahallesi Çaydağıllığı Mevkii

Gazipaşa: 09.00-16.00 Yeniköy ve Ilıca Mahalleleri