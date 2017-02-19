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Dahaoğlu'ndan Başkonsolos'a ziyaret

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, Rusya’nın Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza’yı makamında ziyaret etti

Dahaoğlu'ndan Başkonsolos'a ziyaret

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, Rusya’nın Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza’yı makamında ziyaret etti

19 Şubat 2017 Pazar 22:20
Dahaoğlu'ndan Başkonsolos'a ziyaret
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ALANYA Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza ile makamında görüştü. Dahaoğlu, Rogoza’yı Rusya’da 14-16 Mart tarihleri arasında yapılacak Moskova Uluslararası Turizm Fuarı’ndaki (MITT) büyük Alanya standına davet etti. Görüşmeyle ilgili açıklamada bulunan Dahaoğlu, Rogoza’nın Alanya’yı çok sevdiğini ve önümüzdeki günlerde Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve protokol mensuplarıyla Alanya’da buluşacağını söyledi. Dahaoğlu, “Alanya’da 5 bin civarında taşınmazı olan Rusların kendi dillerinde eğitim gördükleri okulları bile var. 38 bin civarında tapu kaydı olan tüm yabancı yerleşik vatandaşlarımızla olduğu gibi Ruslarla da huzur ve güven içinde yaşıyoruz. Bölgemizde neyi daha iyi yapabileceğimiz hususunda görüşme yaptık. Kendisine çalışmalarından dolayı Alanya Belediyesi ve ALTAV Başkanı Adem Murat Yücel adına ipekböceği kozasından hazırlanmış bir tablo hediye ettim, yeni görevinde başarılar diledim” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Turizm TanıtmaVakfı Başkan YardımcısıMehmet Dahaoğlu
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