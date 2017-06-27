CHP Alanya'dan 'Adalet Yürüyüşü'ne davet

CHP İlçe Başkanı Ali Takavut, yarın Alanya'da gerçekleştirecekleri 'Adalet Yürüyüşü'ne tüm vatandaşları davet etti. Parti binasında bir açıklama yapan Takavut, "Bugün 13 gündür devam eden 'Adalet Yürüyüşü'müzü Ankara-Güvenpark'tan başlatmıştık. Biz de genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na ve 'Adalet Yürüyüşü'ne destek amacıyla Antalya'nın tüm ilçelerinde her gün bir ilçede olmak kaydıyla bu yürüyüşlerimizi yapıyoruz. Yarın (28 Haziran) saat 17.00'de Kuyularönü Camii'nden start vermek koşuluyla biz de adalet yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz. Bu eylemimizi gerçekleştireceğiz. Bu eylemimizin içerisine Antalya'nın tüm ilçeleri katılacak. Antalya İl Başkanlığı katılacak. Buradan da hem ilçe örgütümüz, hen sivil toplum kuruluşları, diğer siyasi parti temsilci ve vatandaşlarımız, derneklerimiz, odalarımız, daha doğrusu, adaleti isteyen her kim olursa olsun, yarınki bu yürüyüşümüze bekliyoruz. Bu yürüyüşün amacı ülkedeki adaletsizliği kamuoyuyla paylaşarak adaleti ülkeye tekrar getirmek, tesis etmek etmek. 'Adalet, adalet, adalet' diye haykıran genel başkanımızın yanında olduğumuzu da bu şekilde perçinlemiş olacağız. Ben buradan Alanya'daki vatandaşları yarın saat 17.00'deki 'Adalet Yürüyüşü'ne bekliyorum" dedi.