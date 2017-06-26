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Caretta caretta yuvası koruma altına alındı

Alanya’da yumurta bırakmak için sahile çıkan caretta carettanın yuvası koruma altına alındı.

Caretta caretta yuvası koruma altına alındı

Alanya’da yumurta bırakmak için sahile çıkan caretta carettanın yuvası koruma altına alındı.

26 Haziran 2017 Pazartesi 11:00
Caretta caretta yuvası koruma altına alındı
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DÜN gece saatlerinde Ulaş Plajı’na çıkan caretta caretta, kıyıdan yaklaşık 12 metre içeride yumurtalarını bıraktı. Caretta carettanın yumurtladığının bilgisine ulaşan Hayvanlar Eşittir Yaşam Derneği Başkanı Mehmet Ergun, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve zabıta ekipleri, caretta caretta cinsi kaplumbağaların yumurtalarının bulunduğu yeri belirledikten sonra güvenlik şeridiyle koruma altına aldı. 

Konuyla ilgili açıklama yapan dernek başkanı Ergun, Alanya’nın plajları caretta carettalar açısından zengin bir bölge olduğunu söyledi.  Derneğe gece gelen bir ihbar üzerine Ulaş Plaj’ına geldiklerini söyleyen Ergun,” Caretta carettalar burada yumurtalarını bırakıp gitti. Bize ilk ihbar gelir gelmez jandarma ekiplerine haber verdik. Buraya gelerek kaplumbağa yumurta alanlarını güvenlik altına aldık. Burada başka yumurtlama alanları da var. Onları n yerlerini de tespit edip güvenlik altına almak istiyoruz” dedi.

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AlanyaCaretta Caretta Yuvası
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