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Cami Timi Alanya'da işbaşında

Alanya Belediyesi Cami Temizlik Timi, yıl boyu faaliyetlerine devam ederek halkın ortak kullanım alanları olan dini mekânları profesyonel anlamda temizlemeye devam ediyor

Cami Timi Alanya'da işbaşında

Alanya Belediyesi Cami Temizlik Timi, yıl boyu faaliyetlerine devam ederek halkın ortak kullanım alanları olan dini mekânları profesyonel anlamda temizlemeye devam ediyor

09 Şubat 2017 Perşembe 16:50
Cami Timi Alanya'da işbaşında
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Haber: Alper KUTAY 

ALANYA Belediyesi’ne bağlı Cami Temizlik Timi, kendilerine tahsis edilen Cami Temizlik Aracı ile 2016 yılı içinde 615 kez cami, mescit ve Kuran kursu mescitlerini temizledi. Her caminin yılda en az iki defa temizlenmesi prensibiyle çalışan ekip, 2017 yılında da cami temizlik faaliyetlerine devam ediyor. Alanya Belediyesi’ne bağlı ekipler 2016 yılı içerisinde 27’si batı, 42’si doğu ve 32’si merkez olmak üzere toplam 101 mahallede 615 kez cami, mescit ve Kuran kursu mescidi temizliği yaptı. Ekipler ayrıca yaylalarda bulunan ibadethaneleri de temizlik programına alarak düzenli bir şekilde temizlemeyi ihmal etmiyor. Alanya Belediyesi bünyesindeki Çözüm Masası ile bağlantılı olarak çalışan Cami Temizlik Timi, 444 82 07 numaralı hatta gelen talepleri de değerlendirirken, Çevre Koruma Müdürlüğü’ne sözlü olarak başvuran cami görevlileri ve vatandaşın da talepleri programa dâhil edilerek gerekli işlemler yapılıyor.

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Cami TimiAlanyaIş BaşındaAlanya Belediyesi Cami Temizlik Timi
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