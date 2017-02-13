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BŞB’den sivrisinekle mücadele başlattı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sivrisinek ve haşereyle mücadele çalışması başlattı

BŞB’den sivrisinekle mücadele başlattı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sivrisinek ve haşereyle mücadele çalışması başlattı

13 Şubat 2017 Pazartesi 22:12
BŞB’den sivrisinekle mücadele başlattı
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BÜYÜKŞEHİR Belediyesi, sivrisinek ve haşereyle mücadele için kent merkezi ve ilçelerde 1150 kişilik ekip kurdu. Çevre Sağlığı Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri; fosseptik, bataklık, kanal, mazgal, durgun sular ve kapalı alanlarda aralıksız ilaçlama yapıyor. Çalışmalar aynı anda Antalya'nın tüm ilçelerinde de başladı. Sinekle mücadele kapsamında merkez ilçelerde 586 personel 15 ilaçlama aracı, doğu ilçelerinde 373 personel 22 ilaçlama aracı, batı ilçelerinde 194 personel 13 ilaçlama aracı görev yapıyor. Sinekle mücadele ekipleri, vatandaşların rahat bir yaz mevsimi geçirmesi için etkin bir ilaçlama çalışması yapıyor.
KARADAN VE DENİZDEN İLAÇLAMA
Ekipler, kış döneminde larva mücadelesi yaparak, uçkunla mücadele kapsamında üreme alanlarını ilaçlıyor. Fosseptikler, bataklıklar, akışı yavaş olan arklar, bodrumlar, sığınaklar, rögarlar periyodik olarak ilaçlanıyor. Sineklerin üreme alanı olan gelişi güzel bırakılan araba lastikleri de ekipler tarafından toplanıyor. Karada, durgun sularda sivrisineğe karşı mücadele verilirken, denizden de tekneyle falezlerdeki larvaya karşı ilaçlama yapılıyor.
BALIKLA BİYOLOJİK MÜCADELE
Her türlü imkanı kullanan ekipler kimyasal mücadelenin yanında biyolojik mücadele de yürütülüyor. Gazipaşa Çevre Sağlığı İlaçlama Birimi, su birikintisi olan yerlere, sulama havuzlarına, göletlere, bataklıklara ve tarımsal amaçlı kuyulara sivrisinek larvalarıyla beslenen Gambusia Affinis türü balıklardan bırakıyor. Sıcak ya da soğuk sularda kolaylıkla yaşayabilen balık, sivrisinekle mücadelede en etkin yöntemlerden biri olarak dikkati çekiyor. Çevre Sağlığı ekipleri, vektörel mücadeleyi entegre bir program çerçevesinde biyolojik, kimyasal ve kültürel olarak yürütüyor. Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı insektisit ve larvasit ilaçların kullanıldığı mücadelede, halktan gelen şikayetler de değerlendiriliyor. Büyükşehir ekipleri, yaz aylarında da açık mekanlarda sisleme yöntemi uyguluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Büyükşehir BelediyesiSivrisinek
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