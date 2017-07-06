Bektaş'ın su sorununu Alanya Hizmet Birimi çözüyor

Haber: Alper KUTAY

ALANYA merkeze 5 kilometre mesafede bulunan Bektaş Mahallesi Alibodalar Mevkii'nde yaşayan vatandaşlar, su ihtiyaçlarını tankerle doldurulan su deposundan ve kuyulardan karşılıyordu. Su ihtiyacının arttığı yaz aylarında ise sorun daha da büyüyordu. Yıllardır çözülemeyen bu soruna Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi neşter vurdu. ASAT’ın başlattığı çalışma ile Bektaş Mahallesi Eşek Dayandıran Mevkii'ndeki su deposundan Alibodalar’daki su deposuna yeni boru hattı çekilerek vatandaşın su sorunu kökten çözülecek. ASAT ekipleri, yaklaşık 3 kilometre olan mesafede olan iki depo arasında hat döşeme çalışmalarına başladı. Temmuz ayı sonuna kadar hat döşeme çalışmaları tamamlanarak Alibodalar’a su verilmeye başlanacak. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, “Alibodalar, Alanya’ya en yakın küçük yerleşim yerlerinden biri. Vatandaşlar yıllardır su ihtiyaçlarını açılan kuyulardan temin ediyordu. Hatta ekiplerimiz çoğu zaman bölgedeki depoya tankerle sürekli su takviyesi yapıyordu. 'Taşıma suyla değirmen dönmez' misali bu sorunu kökten çözmek için ASAT Alanya olarak çalışmalara başladık” dedi.