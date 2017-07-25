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Bakan Çavuşoğlu, önce açılışa sonra güreşe gidecek

Alanyalı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, Cumartesi günü yapılacak Kadınlar Plajı açılışının ardından Pazar günü de Gökbel Güreşleri'ne katılacağı öğrenildi

Bakan Çavuşoğlu, önce açılışa sonra güreşe gidecek

Alanyalı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, Cumartesi günü yapılacak Kadınlar Plajı açılışının ardından Pazar günü de Gökbel Güreşleri'ne katılacağı öğrenildi

25 Temmuz 2017 Salı 15:03
Bakan Çavuşoğlu, önce açılışa sonra güreşe gidecek
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Haber: Alper KUTAY

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun talimatıyla danışmanlarının, hafta sonu Alanya'da yapılacak iki büyük organizasyona katılması için programını ayarladığı öğrenildi. 29 Temmuz Cumartesi günü saat 18.00'de Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in de katılacağı programda Uğrak Mahallesi Aydap Mevkii'nde hizmete giren Aysultan Kadınlar Plajı'nın açılışına katılmak istediği öğrenilen Bakan Çavuşoğlu'nun, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in bu yıl 13. kez düzenleyeceği Gökbel Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne de katılacağı bildirildi. Bakan Çavuşoğlu'nun danışmanlarının AKP İlçe Teşkilatı ile bağlantı kurduğu ve programların içeriğini öğrendikleri, ayarlamaları bu bilgilere yapacakları da gelen haberler arasında.
GÜNEY'DEN AÇILIŞA DAVET
Antalya'nın ikinci Kadınlar Plajı, Temmuz ayının ilk haftası Alanya'da hizmet vermeye başlamıştı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Uğrak Mevkii'nde yapılan Aysultan Kadınlar Plajı, Gazipaşalı kadınlara da hizmet veriyor. Plajın resmi açılışı için tüm Alanyalıları 29 Temmuz Cumartesi günü saat 18.00'de Uğrak Mahallesi'ndeki Aydap Mevkii'ne davet eden Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, "Aysultan Kadınlar Plajı 1 milyon TL'lik yatırımla Alanyalı ve Gazipaşalı kadınların hizmetine sunuldu. Plaja, Alanya'dan 5, Gazipaşa'dan 3 olmak üzere toplam 8 servis aracı 07.00- 21.00 saatleri arasında her saat başı hizmet veriyor" dedi.
İKİ PROGRAMIN AYNI GÜN OLMASINA TEPKİ
Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi'nin Kadınlar Plajı ile Alanya Belediyesi'nin Gökbel Güreşleri programının aynı gün olmasına Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel taraftarı olan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi. Gökbel Güreşleri'nin yapılacağı tarihin haftalar öncesinden ilan edildiğini, buna rağmen Büyükşehir'in Kadınlar Plajı açılışını güreş festivalinin başladığı güne bilerek denk getirdiğini savunan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, "Alanya protokolünün ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin Gökbel'e gitmesini engellemek için yapıldığını düşündüğümüz bu girişimi protesto ediyoruz. Kadınlar Plajı zaten açıldı, neden bir daha açılışı yapılıyor" dediler.

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Son Güncelleme: 25.07.2017 15:13
Anahtar Kelimeler:
Mevlüt ÇavuşoğluAlanyaAysultanKadınlar PlajıGökbel
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