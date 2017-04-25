Bahçeşehir’de büyük coşku

BAHÇEŞEHİR Koleji Alanya Okul Aile Birliği'nin katkıları ile okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe çok sayıda davetli katıldı. Sene içinde başarılı olmuş öğrencilere madalya ve sertifika verilmesi ile başlayan program, ilkokul öğrencilerinin korosu ile devam etti. Türk ve yabancı öğrencilerin şarkıları ile duygu dolu anlar yaşayan katılımcılar, küçükleri ayakta alkışladı. Koronun ardından veliler ve öğrenciler arasında düzenlenen spor oyunları parkurunda kıyasıya mücadele vardı. Survivor parkurunda veliler çocukları ile beraber eğlenmenin tadını doyasıya çıkarttı. Gün boyu yiyecek ve içecek servis edilen stantlara katılımcıların ilgisi yoğun oldu. Akşamüstü başlayan Pera konserine Alanya içinden katılım oldukça yüksekti. Güvenlik görevlileri kontrolünde konser alanına alınan dinleyiciler heyecanlı bekleyişin sonunda grubun sahneye çıkması ile müziğe doydu. Sahnede oldukça hareketli performans gösteren Pera, dinleyicileri adeta büyüledi. Konser sonunda böyle bir okulda öğrenci olmanın büyük şans olduğunu söyleyen grubun solisti Gökhan Mandır, Bahçeşehir Koleji Alanya Okul Aile Birliği ve yönetimine teşekkür etti. Alkışlar eşliğinde sahneden inen grup üyeleri öğrenciler ile fotoğraf çektirip, okulun anı defterini imzaladı.