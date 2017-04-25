AYD'den renkli kermes

OKUL bahçesindeki kermese Alanya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri Emin Yaman ve Erkan Ergen ile Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili, Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı ve okulun hayırseveri Mehmet Ali Dim, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Okul Aile Birliği Başkanı Özcan Yalçın "Okulun ihtiyaçlarını karşılamak için kermes düzenledik. Kermese katkı sağlayan ve katılan herkese teşekkür ederim" dedi.