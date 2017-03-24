Avsallar'daki kampanyada imzalar teslim edildi

ALANYA'NIN batı bölgesine yapılması planlanan 500 yataklı devlet hastanesinin Avsallar'da hayata geçirilmesi için toplan imzalar, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Avsallar Mahalle Temsilcisi Yakup Uysal'a teslim edildi. Yakup Uysal, imza kampanyasına öncülük eden Elektrikçi Mehmet Remzi Çetin tarafından teslim edilen yaklaşık 7 bin imzayı, AKP Alanya Belediye Meclis Üyesi Ertuğrul Akay ile birlikte AKP İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu'na sunacaklarını söyledi.

'ADINI ALTIN HARFLERLE YAZDIRIR'

Mehmet Remzi Çetin imzaları Uysal'a teslim ederek, "İmza kampanyasına destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim. İnşallah, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu halkımızın talebi doğrultusunda harekete geçer ve adını Avsallar tarihine altın harflerle yazdırır. En büyük beklentimiz bunun hayata geçmesi. Bugüne kadar kamu yatırımlarından payını alamayan mahalle sakinlerinin inşallah 'Hastane Avsallar'a yapılacak' haberiyle yüzü güler. Tüm siyasilerin desteğini bekliyoruz" diye konuştu.

