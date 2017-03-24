Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 20°
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
90383
ALTIN
144.461
DOLAR
3.6117
STERLIN
4.5055
EURO
3.9021
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
25 Mart 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
25 Mart Günlük Burç Yorumu
25 Mart 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
25 Mart 2017 Alanya -...
Tırnak mantarını dert etmeyin
Tırnak mantarını dert etmeyin

Avsallar'daki kampanyada imzalar teslim edildi

'Yeni bir Devlet Hastanesi de Avsallar'a yapılsın' kampanyasında toplanan imzalar, AKP İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu'na teslim edilecek.

Avsallar'daki kampanyada imzalar teslim edildi

'Yeni bir Devlet Hastanesi de Avsallar'a yapılsın' kampanyasında toplanan imzalar, AKP İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu'na teslim edilecek.

24 Mart 2017 Cuma 22:55
Avsallar'daki kampanyada imzalar teslim edildi
banner404

ALANYA'NIN batı bölgesine yapılması planlanan 500 yataklı devlet hastanesinin Avsallar'da hayata geçirilmesi için toplan imzalar, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Avsallar Mahalle Temsilcisi Yakup Uysal'a teslim edildi. Yakup Uysal, imza kampanyasına öncülük eden Elektrikçi Mehmet Remzi Çetin tarafından teslim edilen yaklaşık 7 bin imzayı, AKP Alanya Belediye Meclis Üyesi Ertuğrul Akay ile birlikte AKP İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu'na sunacaklarını söyledi.
'ADINI ALTIN HARFLERLE YAZDIRIR'
Mehmet Remzi Çetin imzaları Uysal'a teslim ederek, "İmza kampanyasına destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim. İnşallah, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu halkımızın talebi doğrultusunda harekete geçer ve adını Avsallar tarihine altın harflerle yazdırır. En büyük beklentimiz bunun hayata geçmesi. Bugüne kadar kamu yatırımlarından payını alamayan mahalle sakinlerinin inşallah 'Hastane Avsallar'a yapılacak' haberiyle yüzü güler. Tüm siyasilerin desteğini bekliyoruz" diye konuştu.
 

banner355
Anahtar Kelimeler:
Başkanı Mustafa Berberoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Alanya için beraber çalışalım'
'Alanya için beraber çalışalım'
Alanyalı vatandaşın fatura isyanı
Alanyalı vatandaşın fatura isyanı
Rus başkonsolostan 'Alanya' çıkarması
Rus başkonsolostan 'Alanya' çıkarması

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals