ASAT'tan çok önemli açıklama

YAZILI bir açıklama yapan Uysal, "Alanya Belediyesi Hizmet binası şantiyesindeki kazı çalışması esnasında Alanya merkez mahallelerinin tamamını besleyen 800'lük Üzümlü-Alanya boru hattı patladı. Bundan dolayı bugün (dün) saat 19.00'dan itibaren 24 saat su kesintisi uygulanacak. Kesinti Alanya merkezin tamamını kapsıyor. Bu hiç beklemediğimiz bir şey oldu. Vatandaşlar tedbirli olsun, suyu az kullansınlar. Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" dedi. Su kesintisinden Cikcilli, Büyük Hasbahçe, Bektaş, Cumhuriyet, Fığla, Güllerpınarı, Hacet, Küçük hasbahçe,

Şekerhane, Kadıpaşa, Saray, Kızlarpınarı, Tophane, Dinek, Hacımehmetli, Tepe, Çarşı ve Hisariçi mahalleleri etkilenecek.