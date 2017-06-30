ASAT'tan çok önemli açıklama

" Alanya Belediyesi Hizmet binası şantiyesindeki kazı çalışması esnasında Alanya merkez mahallelerinin tamamını besleyen 800'lük Üzümlü-Alanya boru hattı patladı. Bundan dolayı bugün saat 19.00'dan itibaren 24 saat su kesintisi uygulanacak. Tüm halkımıza duyurulur. Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" dedi.

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