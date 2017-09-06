ALTSO seçimleri 1 Ekim Pazar günü

Haber: Alper KUTAY

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) seçim için yetki iznini alan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, İlçe Seçim Kurulu'na sundukları 1 Ekim tarihinin onaylandığını bildirdi. Buna göre, 2013'ün Haziran ayında yapılan ALTSO seçimlerinin yeni dönem genel kurulu 1 Ekim 2017 Pazar günü gerçekleştirilecek. ALTSO seçimlerinde geçen dönem olduğu gibi bu dönem de Mehmet Şahin ve Mustafa Tuna yarışacak.