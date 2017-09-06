ALTSO Başkanı Şahin: Kimseyi rakip olarak görmüyorum

ALTSO Yönetim Kurulu Toplantı Salonu'nda konuşan Başkan Şahin, "4 yılımızı bitirdik. Hatta üzerine koyduk. Arkadaşlarımızla birlikte hizmet bayrağını devralmıştık ve bunu en iyi şekilde taşımaya çalıştık. Yönetimimizde, meclisimizde, komitelerimizde, kadın ve genç girişimcilerimizle birlikte birlik ve beraberlik çerçevesinde kurunlarla koordinasyonlu gerek yerel yönetimlerle gerek gerek devlet kurumlarıyla koordineli bir şekilde Alanya'ya hizmet etmeye çalıştık. İlk toplantıdaki kadar heyecanlıyım. 219'uncu yönetim kurulu toplantımızı yapmışız. Aynı heyecanla, samimiyetle yolumuza devam ediyoruz. İlk toplantıda söylediklerimi dün gibi hatırlıyorum. İlk toplantıda arkadaşlarıma şunu ifade etmiştim: 'Ben bütün yetkilerimi yönetim kurulu arkadaşlarıma devrediyorum. Şahsi hiçbir zaman yetki kullanmayacağım. Biz birlikte karar alalım." İnanın samimiyetle söylüyorum, toplantıların hepsinde oybirliğiyle karar aldık. Tartıştık, konuştuk, Alanya'nın hangisi menfaatine dedik ve aynı heyecanla yolumuza devam ediyoruz" dedi.

'HAKARET OLARAK ALGILAYAN OLDU'

Meclis üyesi Mustafa Tuna'nın 'Avara' ifadesiyle ilgili kendisinden özür bekleyip beklemediğiyle ilgili soruya da cevap veren Şahin, "Aslında hoş bir kelime değildi. Ben o gün mecliste de konuşma yaptım. Tuna da oradaydı. Bütün meclis üyesi arkadaşlarımız kendi alanında kendini ispat etmiş arkadaşlarımız. Oraya gelenlere hakaret olarak algılayanlar da oldu. Bununla ilgili Fatma Taşpınar bir açıklama yaptı ama şu ana kadar bize öyle bir bilgi gelmedi" diye konuştu.

'EN YAKIN ARKADAŞIMIN ÜYELİĞİNİ DÜŞÜRDÜM'

Tuna'nın neden üyeliğini düşürmediği de sorulan Şahin, "4 yıldır toplantılara katılmamasının ötesinde meclis üyesi Hasan Fevzi Yüksekkaya'nın şirketinin son bir tanesinden son 1 ay kala yetki almış. Haziranda seçim olmuştu. Mayıs ayında oradan Tuna müdür olarak atanmış. 2015'in sonunda Yüksekkaya vergi kaydını vergi dairesinden sildirmiş. Vergi kaydını sildirince bizim onu düşürmemiz gerekiyordu. Hatta aynı şekilde bir arkadaşımız, Ahmet Dayanç vardı. Hemen imzaladım ve Dayanç'ın üyeliğini düşürdüm. Tuna'nın toplumda itibarsızlaşacağını düşündüğüm ve rakibimiz olabileceğini düşündüğüm için üyeliğini düşürmedik. Ben bunu imzalamam, cezası bana ait dedim. Bir cezası varsa biz mutluka hukuki çerçevede bunun hesabını veririz dedim ve Tuna'nın üyeliğini düşürmedim. Dayanç en yakın arkadaşım olmasına rağmen onun üyeliğini düşürdüm ama Tuna'yı düşürmedim. Birkaç arkadaşımın üyeliği düştü ama Tuna'nın adaylığını düşürmedim. Basında rakibe kıyak deniliyor ama biz kimseyi açıkçası rakip olarak görmüyoruz. Bizim amacımız hizmet etmek. Bu bir hizmet bayrağı. Seçimler bir bayrak yarışı. Biz seçimleri hep öyle gördük. Öncelikle Alanya, memleketimiz için hayırlısı neyse Rabbim onu nasip etsin" ifadelerini kullandı.

'KİMSE SAYGISIZLIK ETMESİN'

Yüksekkaya'nın beton fiyatlarıyla ilgili sözleri de hatırlatılan Şahin, "Ben onu artık dikkate bile almak istemiyorum. Bu müteahhit arkadaşlarımıza yapılan bir saygısızlık. Beton fiyatlarında Alanya'da ciddi bir adaletsizlik vadı. Ülke genelinde fiyatları aldık. Antalya, Adana, Mersin, Konya, Ankar, İstanbul olmak üzere ülke genelinden beton fiyatlarını aldık. Alanya'da fiyatlarun çok fahiş olduğunu gördük. 6 beton firması vardı. 4 tanesi bir firmanındı. Firamanın sahibinin Burdur-Bucak'taki çiftliğine gittim. Beton fiyatları adaletsiz dedim. Bununla ilgili indirim yapılması gerektiğini, Alanya'da ticaretin başıboş sanılmamasını söyledim. Bu kişi bir hafta indirim yaptı sonra fiyatları yeniden artırdı. Biz de bunun akabinde Rekabet Kurulu'na şikayette bulunduk. Çimento fabrikalarına 70 milyon TL ceza yazdırdık. Döviz şimdi arttı. Beton fiyatları hala pahalı. Biz o mücadeleyi vermemiş olsaydık beton fiyatları şimdi 2 katına çıkacaktı. Kimse müteahhitlere, emlakçılara saygısızlık etmesin. İnşaat sektörü 160 sektörü hareketlendiriyor. Biz sektörümüz arkasındayız. Bu tür haksızlıklarla mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.