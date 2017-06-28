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ALKÜ’nün ilk TÜBİTAK projesi Tıp'tan

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi, üniversiteye ilk TÜBİTAK projesini kazandırmanın gurunu yaşıyor

ALKÜ’nün ilk TÜBİTAK projesi Tıp'tan

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi, üniversiteye ilk TÜBİTAK projesini kazandırmanın gurunu yaşıyor

28 Haziran 2017 Çarşamba 10:25
ALKÜ’nün ilk TÜBİTAK projesi Tıp'tan
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ALKÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bora Doğan, 'Mikotoksikoz Tanısında Kullanılabilecek Lateral Akım Testi Geliştirilmesi' adlı çalışmasıyla ALKÜ’ye ilk TÜBİTAK projesini kazandırdı. 18 ay sürecek olan proje için TÜBİTAK 89 bin 311 TL destek sağlayacak. Proje gıda veya çevrede bulunan ve insanda hastalıklara neden olan bazı mantarların salgıladıkları toksinlerin (zehir), insan kanından tespit edilmesini sağlayabilecek bir test yönteminin geliştirilmesi amaçlıyor. Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bora Doğan, çalışma sayesinde hastalıkların erken teşhisinin sağlanmasını ve bu sayede tedaviye yön vermenin kolaylaşmasını amaçladıklarını söyledi. 
'PROJELER ÜRETEN BİR ÜNİVERSİTE OLMAK İSTİYORUZ'
Öğretim üyelerini sürekli araştırma faaliyetlerine teşvik ederek projeler üretmeleri konusunda teşvik ettiklerini ifade eden ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, “Yeni bir üniversite olmamıza rağmen çok iyi yerlere gelme hedefiyle bir yandan eğitimin kalitesini artırarak bilimsel çalışmalara hız vermenin, bir yandan da laboratuar alt yapımızı oluşturup, eksiklerimizi gidermenin gayretiyle heyecan ve özveri ile çalışıyoruz. Akademisyenlerimizde de aynı heyecanı görmek beni mutlu ediyor. Şu anda birçok hocamız TÜBİTAK projeleri hazırlıyor ve sunuyor. Üniversitemiz Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doğan, bir ilke imza atarak ilk TÜBİTAK projemizi kazandırdı. Projesinde sağlık alanında çok önemli bir çalışma gerçekleştirecek. TÜBİTAK projesini Üniversitemize kazandıran değerli öğretim üyemiz Doğan'a teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum” dedi. 
'DAHA İYİ PROJELER ÇIKARACAĞIZ'
Yapılan çalışmanın hem Türkiye’ye hem de ALKÜ’ye katkı sağlayacağını ifade eden Doğan, “Tıp Fakültesi olarak ilk TÜBİTAK projesini Üniversitemize kazandırdığımız için mutluyuz. Laboratuvar imkânlarımız hızlı bir şekilde oluşuyor ve süreç tamamlandığında daha iyi projeler çıkaracağımıza inanıyorum. İyi ve güçlü bir ekip kuruluyor. Bize bu projede destek veren ve cesaretlendiren başta Rektör  Pınarbaşı’na, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş olmak üzere projeyi ortak yürüttüğümüz Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aşye Kalkancı’ya, Prof. Dr. Uğur Tamer’e, ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Tevfik Yazan ve TÜBİTAK’a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Son Güncelleme: 28.06.2017 10:39
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TÜBİTAK ProjesiBora DoğanAlanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiALnyaALKÜ
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